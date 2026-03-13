Зампреду Воронежского облсуда могут предъявить антикоррупционный иск
Высшая квалификационная коллегия судей РФ направила в Генпрокуратуру РФ материалы в отношении двух судей для принятия антикоррупционных мер. Среди них есть заместитель председателя Воронежского областного суда Евгений Кучинский, пишет РАПСИ со ссылкой на Верховный суд.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Материалы направлены по поручению председателя Верховного суда РФ Игоря Краснова. Помимо господина Кучинского они касаются судьи Химкинского городского суда Московской области и председателя совета судей Московской области Владимира Татарова. «Основанием явились выявленные у них и членов их семей активы, не соответствующие задекларированным доходам», — объясняет направление материалов РАПСИ.
Евгений Кучинский стал зампредом Воронежского областного суда в начале 2022 года. На тот момент облсуд возглавлял Василий Тарасов, который с 2024-го руководит Ростовским облсудом. До приезда в Воронеж господин Кучинский работал во Втором кассационном суде общей юрисдикции и в Химкинском горсуде.