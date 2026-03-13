Зампреду Воронежского облсуда могут предъявить антикоррупционный иск

Высшая квалификационная коллегия судей РФ направила в Генпрокуратуру РФ материалы в отношении двух судей для принятия антикоррупционных мер. Среди них есть заместитель председателя Воронежского областного суда Евгений Кучинский, пишет РАПСИ со ссылкой на Верховный суд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Материалы направлены по поручению председателя Верховного суда РФ Игоря Краснова. Помимо господина Кучинского они касаются судьи Химкинского городского суда Московской области и председателя совета судей Московской области Владимира Татарова. «Основанием явились выявленные у них и членов их семей активы, не соответствующие задекларированным доходам», — объясняет направление материалов РАПСИ.

Евгений Кучинский стал зампредом Воронежского областного суда в начале 2022 года. На тот момент облсуд возглавлял Василий Тарасов, который с 2024-го руководит Ростовским облсудом. До приезда в Воронеж господин Кучинский работал во Втором кассационном суде общей юрисдикции и в Химкинском горсуде.

Сергей Толмачев