Главные новости за 10 марта: Воронеж, Белгород, Липецк, Курск, Орел, Тамбов

Главный режиссер Воронежского театра юного зрителя Максим Иванов сообщил о том, что покидает свой пост. Причин такого решения режиссер не назвал. При этом он отметил, что получил «потрясающий опыт» за полтора года работы в театре.

В Воронеже изменят статус участка площадью 117 га возле взлетной полосы ВАСО. Указанный участок «затрагивается проектными решениями по удлинению существующей искусственной взлетно-посадочной полосы» воронежского авиазавода. По данным из заключения, в обсуждениях по этому вопросу не принял участие ни один человек.

ФНС хочет обанкротить белгородского «Коммунальщика» из-за долга в 172 млн руб. В конце декабря 2025 года компания выиграл аукцион на вывоз мусора на территории Белгорода и Белгородского района в течение всего 2026 года. С ней заключили контракт за 603,3 млн руб.

Долг осужденного по делу о хищениях с курских фортификаций экс-руководителя АО «Корпорация развития Курской области» Владимира Лукина вырос до 4,4 млрд руб. Рост задолженности обусловлен включением в нее по последнему производству исполнительского сбора в размере 286,9 млн руб., а также государственной пошлины в сумме 900 тыс. руб., взыскиваемой с 14 января.

Прокуратура хочет взыскать с липецких «Овощей Черноземья» 69 млн руб. за ущерб почвам. Поводом для иска стали результаты проверки, в ходе которой было установлено, что предприятие сбрасывало сточные воды на рельеф местности, что привело к повреждению плодородного слоя почвы на площади свыше 2,3 тыс. кв. м.

Меньше всего в Черноземье средства на счетах индивидуальных предпринимателей выросли в Орловской области — на 6,7%, до 8,4 млрд руб. В целом в макрорегионе сбережения ИП увеличились на 15%, до 127,4 млрд руб. А объем средств на счетах юрлиц за год вырос на 11% и достиг 523,9 млрд руб.

В центре Тамбова могут снести старые жилые дома в рамках КРТ. Речь идет о территории с жилой застройкой в границах улиц Чичканова, Советской, Рабочей и Карла Маркса. Ее площадь составляет 12,7 тыс. кв. м. В перечень подлежащих сносу или реконструкции объектов попало 22 здания, в том числе старые частные дома, степень износа которых составляет от 64 до 92%. Завершить проект КРТ планируют к 31 декабря 2036 года.

