Курский блогер Алехин ответит в суде за нарушение порядка деятельности иноагента

Промышленный районный суд Курска рассматривает дело об административном правонарушении в отношении бывшего советника губернатора Курской области, военного блогера Романа Алехина (признан иноагентом). Ему вменяется нарушение порядка деятельности иностранного агента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ). Соответствующая информация опубликована в картотеке суда.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Роман Алехин (признан иноагентом, слева)

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Дело передали судье Юлии Гладковой 10 марта. Основанием для начала производства стало несоблюдение подсудимым правил отчетности иностранного агента. Детали вменяемого правонарушения не разглашаются.

Романа Алехина включили в реестр иностранных агентов 19 сентября 2025 года. Этому предшествовала видеозапись, распространившаяся в Telegram-каналах,— ее автор заявил, что экс-советник Алексея Смирнова обсуждал схему по «отмыванию» денег, предназначенных для волонтерских поставок участникам СВО. Позже правоохранительные органы сообщили о начале проверки. В итоге Минюст установил в качестве доказательств иностранного влияния распространение материалов признанных иноагентами нескольких Telegram-каналов.

Блогер обратился в суд с административным иском, оспаривая вынесенное решение. В обоснование он заявил, что «политической деятельностью не занимается и сообщения иностранных агентов не распространяет». Однако суд, изучив материалы дела в феврале 2026-го признал распоряжение министерства законным и обоснованным. О полученном статусе иноагента господин Алехин высказался так: «Если вы комментируете иноагентов, то вы подпали под иностранное влияние. Неважно в каком ключе, даже если вы на стороне государства и защищаете его интересы, оспаривая мнение иноагентов — вы под иностранным влиянием».

Блогера назначили советником экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова летом 2024 года. В апреле 2025-го господин Смирнов был заключен под стражу по делу о хищениях при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной. В начале февраля в Ленинский райсуд Курска поступило дело Алексея Смирнова и его экс-заместителя Алексея Дедова. Их обвинили в получении взяток на сумму 20 млн руб., в том числе от участников работ на границе. Известно, что экс-губернатор заключил досудебное соглашение со следствием.

Кабира Гасанова