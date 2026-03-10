Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Белгородской области пообещали 500 млн рублей на закупку генераторов

Правительство России выделяет 500 млн руб. на закупку генераторов для обеспечения бесперебойного электроснабжения Белгородской области. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил об этом решении на совещании со своими заместителями.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Средства позволят приобрести не менее 310 электрогенераторов, которые будут распределены между населенными пунктами.

Глава правительства РФ отметил, что в некоторых районах Белгородской области электроснабжение ранее восстанавливалось с использованием резервных источников, однако для устойчивости системы необходимы дополнительные мощности.

14 февраля белгородский губернатор Вячеслав Гладков уже сообщал в своем Telegram-канале о получении из федерального центра 500 млн руб. на закупку 310 генераторов. По его словам, они должны были поступить в регион до 18 февраля. Идет ли в сегодняшнем сообщении кабмина речь о новом транше, не уточняется.

Как в Белгороде восстанавливают энергообъекты после ракетных ударов — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова