Воронежского замминистра минимально оштрафовали за лишний аванс подрядчику

После проверки прокуратуры воронежское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) привлекло заместителя министра строительства региона Виталия Жебина к административной ответственности за «необоснованную выплату» аванса подрядчику, сообщили «Ъ-Черноземье» два источника, знакомые с материалами дела. Штраф, по данным «Ъ-Черноземье», составил минимально допустимые по закону 10 тыс. руб. Господин Жебин может воспользоваться возможностью оперативно оплатить его со скидкой в 50% и сократить сумму до 5 тыс. руб., также за ним остается право на судебное обжалование решения УФАС.

Сумма лишнего аванса составила 82 млн руб., сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. Минстрой перечислил его подрядчику работ по строительству поликлиники в Левобережном районе Воронежа, что не соответствовало условиям госконтракта. Нарушение было выявлено в ходе прокурорской проверки, потом ее материалы передали в УФАС.

Речь идет о строительстве поликлиники №22 за 548 млн руб. на 300 посещений в смену в микрорайоне Масловка на окраине левобережной части Воронежа. Работы до декабря 2025 года выполняло местное ЗАО «СМП "Электронжилсоцстрой"» бывшего вице-мэра облцентра Юрия Гайдая.

В отношении замминистра, как сообщили в прокуратуре, было возбуждено административное дело об «изменении условий контракта, если такая возможность изменения не предусмотрена законодательством РФ и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок» (ч. 3 ст. 7.30.2 КоАП РФ, максимальное наказание для должностных лиц — штраф в 50 тыс. руб.).

«Вопросы соблюдения законодательства при возведении объектов медицинской инфраструктуры являются одними из приоритетных направлений надзорной деятельности органов прокуратуры,— подчеркнули в пресс-службе ведомства.— В результате принятых мер реагирования удалось добиться окончания работ по возведению объекта здравоохранения и ввода его в эксплуатацию».

Как сообщал ранее «Ъ-Черноземье», в феврале после вмешательства прокуратуры министр ЖКХ и энергетики Воронежской области Евгений Бажанов понес административную ответственность за нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов (ч. 3 ст. 15.15.3 КоАП РФ).

Согласно позиции надзорного ведомства, в Воронеже не завершили благоустройство Петровской набережной в 2025 году, вследствие чего регион не достиг установленных значений результатов использования федеральной субсидии и не исполнил «обязательства в целях их достижения».

Сергей Калашников