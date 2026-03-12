Взятками по воде

Белгородский суд продлил арест известного в регионе предпринимателя и почетного гражданина Старого Оскола Карла Лоора. Основатель крупной региональной строительной компании «Кмапроектжилстрой» (КМАПЖС), находится в СИЗО с осени прошлого года по обвинению в даче взятки теперь уже бывшему мэру второго по величине города области Старого Оскола Александру Сергиенко и в махинациях с крупнейшим инфраструктурным объектом — Тереховским водозабором. Прокуратура, считающая, что предприниматель мог создать искусственный дефицит воды в городе, добилась конфискации актива в собственность РФ. В компании не согласны с решением об изъятии актива и добиваются его отмены. Господин Лоор также не признает обвинений.

Свердловский райсуд Белгорода вчера, 11 марта, удовлетворил ходатайство местного управления Следственного комитета России о продлении ареста в СИЗО 70-летнему предпринимателю и почетному гражданину Старого Оскола Карлу Лоору, который обвиняется в даче взятки, мошенничестве и причинении имущественного ущерба (ч. 5 ст. 291, ч. 4 ст. 159, ч 2 ст. 165 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). Как рассказали «Ъ-Черноземье» в суде, мера пресечения будет действовать до 12 июня. Господин Лоор находится под стражей с октября прошлого года. Предыдущие прошения защиты о его освобождении из СИЗО были отклонены.

Предпринимателя задержали по подозрению в даче взятки теперь уже бывшему мэру Старого Оскола Александру Сергиенко. Как считает следствие, в обмен за общее покровительство в 2018 году Карл Лоор передал чиновнику квартиру стоимостью 18 млн руб. в так называемом «небоскребе» — в самом высоком доме Старого Оскола. Вину предприниматель не признает, утверждая, что недвижимость была куплена у компании КМАПЖС представителем мэра. Сергиенко на момент задержания предпринимателя находился в колонии, куда попал в 2024 году за получение взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ). В декабре бывший мэр был освобожден от отбывания 12-летнего срока из-за тяжелой болезни почек.

В вину господину Лоору ставятся также другие эпизоды, касающиеся проблемной ситуации с водоснабжением Старого Оскола.

После заключения предпринимателя под стражу Гагаринский райсуд Москвы по иску прокуратуры Белгородской области обратил в доход государства один из ключевых инфраструктурных объектов города — Тереховский водозабор. Компания КМАПЖС возвела его в 2008 году для обеспечения водой собственных высотных жилых массивов в восточной части города. Спустя почти 12 лет по договору с муниципальным «Старооскольским водоканалом» (позже преобразован в областной «Белоблводоканал») началась подача воды в появившиеся рядом микрорайоны индивидуальной застройки (ИЖС) на 40 тыс. жителей, для которых власти планировали создать отдельные сети. К концу 2022-го новые сети не появились, договор был разорван, так как КМАПЖС не получала от водоканала деньги за поставки.

Позже местные власти обвинили компанию в создании искусственного дефицита воды в Старом Осколе. После обращения губернатора Вячеслава Гладкова прокуратура провела проверку, итоги которой послужили основанием для изъятия водозабора в собственность РФ.

Как установил надзор, компания КМАПЖС стала владельцем важного инфраструктурного объекта в результате коррупционных связей с местными властями. В 1996-2007 годах Старым Осколом руководил Николай Шевченко, супруга которого Людмила владела 7-процентным пакетом акций застройщика.

В прокуратуре посчитали, что чиновник в интересах компании принимал решения для создания выгодных условий по аренде и приобретению земельных участков, и в итоге в собственность компании был оформлен жизненно важный инфраструктурный объект, что нанесло ущерб муниципалитету.

Суд согласился с позицией ведомства и обратил взыскание на входящие в состав водозабора земельные участки, скважины, инженерные сети и объекты водоснабжения и водоотведения. Кадастровая стоимость изъятого имущества, по подсчетам «Ъ-Черноземье», составляет около 215 млн руб.

Решение об изъятии водозабора обжалуется в Московском горсуде. Как рассказали «Ъ-Черноземье» в компании в ответ на запрос, признание коррупционной составляющей в действиях ныне покойных Николая и Людмилы Шевченко не основано на достоверных доказательствах. По мнению КМАПЖС, иск прокуратуры по сути не является антикоррупционным, так как на момент описанных в нем событий соответствующее законодательство не действовало, а среди ответчиков нет бывших должностных лиц. Поэтому, как считают в компании, срок исковой давности по нему истек.

Также застройщик отрицает наличие ущерба: водозабор строился за деньги компании и не приносил прибыли.

«Тереховский водозабор и закупка всего оборудования осуществлялась самим бизнесменом на собственные средства в рамках инвестиционного проекта развития компании. Получается, Карл Лоор похитил водозабор и канализационно-насосную станцию сам у себя? Звучит абсурдно», — цитируют в компании адвоката Карла Лоора Андрея Фролова.

В КМАПЖС подчеркивают, что компания фактически не управляет водозабором с середины прошлого года, когда объект был арестован по ходатайству следствия и передан в эксплуатацию «Белоблводоканалу». Решение об ограничительных мерах было отменено облсудом, однако актив компании так и не вернулся. Дата рассмотрения апелляционной жалобы компании, согласно картотеке дел Мосгорсуда, пока не назначена.

Сергей Толмачев