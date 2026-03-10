Копилки набирают вес

По данным Банка России, за 2025 год объем средств на счетах жителей Черноземья увеличился на 18%, до 2,6 трлн руб. Наибольший рост фиксируется в Курской области — на 34,9%, до 379,2 млрд руб. При этом выдачи потребительских кредитов снизились на 18%, до 771 млрд руб. Заметнее всего тренд прослеживается в Тамбовской области, где выдачи сократились на 20%. Эксперты считают, что несмотря на высокие ставки вклады остаются «наиболее актуальным инструментом сбережений».

Высокие ставки заставили жителей Черноземья в 2025 году отказаться от части потребкредитов в пользу накоплений

В 2025 году объем средств жителей Черноземья на банковских вкладах, в том числе срочных, достиг 2,6 трлн руб., увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 18%. Об этом «Ъ-Черноземье» рассказали в воронежском отделении Банка России. При этом срочные вклады населения макрорегиона выросли за год на 16% — до 1,8 трлн руб. В 2024 году фиксировался рекордный рост на уровне 34% на фоне высоких ставок. В ЦБ отмечают, что склонность сберегать у жителей макрорегиона «по-прежнему сохраняется».

Больше всего сбережения жителей выросли в Курской области — на 34,9%, до 379,2 млрд руб. Срочные вклады курян увеличились на 30,3% — до 235,7 млрд руб. В Тамбовской области прирост по всем депозитам составил 24,5% — до 253 млрд руб., а по срочным вкладам — 23,6%, до 172,6 млрд руб. Сбережения жителей Липецкой области выросли на 22,6% — до 352 млрд руб. (из них срочные вклады — на 20,1%, до 234 млрд руб.).

Средства на депозитах населения Воронежской области выросли на 18,4% — до 888,4 млрд руб., а срочные вклады — на 17,3% (до 610,6 млрд руб.). В Орловской области прирост по всем вкладам составил 11,2% — до 196,5 млрд руб. Срочные вклады орловчан увеличились на 10,8%, до 135,1 млрд руб. Меньше всего в Черноземье сбережения выросли у жителей Белгородской области — на 7,6%, до 548,8 млрд руб. Прирост по срочным вкладам белгородцев составил 4,2% (до 371,4 млрд руб.).

В то же время выдачи потребительских кредитов в Черноземье продолжили снижаться. Их объем за год сократился на 18%, до 771 млрд руб.

Как объясняют в ЦБ, на динамику повлияли высокие ставки и «более жесткие стандарты выдач». Наиболее заметно сокращение кредитования граждан фиксируется в Тамбовской и Курской областях — на 20%, до 84,1 млрд и 100 млрд руб. соответственно. Выдачи в Липецкой и Орловской областях сократились на 18% — до 115,7 млрд и 72 млрд руб. В Воронежской области — на 17,2% (до 243,8 млрд руб.), а в Белгородской — на 15%, до 154 млрд руб.

В пресс-службе Центрально-Черноземного банка Сбербанка «Ъ-Черноземье» пояснили, что за прошлый год нарастили портфель средств физлиц на 27%, до 1,48 трлн руб. Наибольшее число счетов и вкладов пришлось на жителей Воронежской и Курской областей. При этом объем выдач потребкредитов в банке составил 66,9 млрд руб., из них только в Тамбовской области — 7,3 млрд руб.

В пресс-службе Россельхозбанка (РСХБ) «Ъ-Черноземье» рассказали, что фиксируют «схожую динамику» по средствам на вкладах клиентов в макрорегионе. К примеру, портфель курского филиала вырос более чем на 25%, а тамбовского — примерно на 20%. Абсолютных цифр в банке не привели, но добавили, что «основной объем прироста пришелся на рублевые депозиты, которые в указанных филиалах выросли за 2025 год двузначными темпами». «Фокус на вклады был трендом 2025-го, при этом в 2026-м можно ожидать постепенного разворота этой тенденции в сторону накопительных счетов: они по ставкам уже начинают конкурировать со вкладами, а присущая им гибкость расширяет возможности управления активами вкладчиков»,— заявили в РСХБ.

В пресс-службе ВТБ в ЦФО «Ъ-Черноземье» пояснили, что портфель депозитов банка в макрорегионе на 1 января 2026 года превысил 527 млрд руб., увеличившись за год на 19%. Наибольший рост пришелся на Курскую область (+27%).

«Даже с учетом снижения ключевой ставки доходность по ним остается в двузначном диапазоне. Клиенты отдают предпочтение вкладам даже в период снижения ключевой ставки и пока не возвращаются окончательно к потребительской модели поведения»,— отмечают в ВТБ.

Аналитик «Финама» Игорь Додонов считает, что прирост средств населения Черноземья в банках «соответствует общероссийской динамике». «Основная причина — по-прежнему высокие депозитные ставки, со значительным запасом покрывающие по крайней мере официальную инфляцию, благодаря чему банковские вклады остаются наиболее актуальным инструментом сбережения средств для большинства россиян. Свою роль также сыграла капитализация процентов по вкладам»,— сказал аналитик.

Господин Додонов добавил, что «налог на депозиты снижает величину процентов, которые в итоге получает вкладчик»: «Избежать уплаты налога на вклады не получится, если сумма процентов превысила пороговую сумму. Дробление вклада по разным банкам не поможет, так как учитываются суммарные проценты по всем вкладам во всех банках. Но в случае долгосрочного вклада величину налога можно уменьшить с учетом перерасчета за предыдущие годы».

Егор Якимов