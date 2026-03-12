Бывшего губернатора Алексея Смирнова будут судить за взятки в Курске

Объединенная пресс-служба судебной системы Курской области сообщила, что дело бывшего губернатора Алексея Смирнова будет рассмотрено в Ленинском райсуде облцентра. Первый кассационный суд отказал в удовлетворении ходатайства его защиты о передаче дела в другой регион.

Алексей Смирнов во время одного из заседаний

Фото: объединенная пресс-служба судебной системы Курской области

Фото: объединенная пресс-служба судебной системы Курской области

Уголовное дело господина Смирнова поступило в Курск минувшей зимой. Следственный департамент МВД обвиняет его и бывшего первого замгубернатора Алексея Дедова в получении 20 млн руб. от участников ремонта социальных объектов и строительства линий обороны на границе с Украиной. Вину экс-чиновники признают.

Защита господина Смирнова считает, что его уголовное дело следует рассматривать не в Курске из-за его резонансности и угроз, поступавших подсудимому. Сам бывший чиновник, который во время расследования уголовного дела находился в столичном СИЗО, был поставлен на учет как склонный к суициду. Его предшественник Роман Старовойт после задержания господина Смирнова застрелился.

Вчера в Курске начался суд над господином Дедовым. На нем бывший замглавы региона признал вину. На первом заседании один из взяткодателей рассказал, как приносил деньги чиновнику.

