Воронежский девелопер Хамин приступил к возведению фитнес-центра за 650 млн рублей

В марте в Воронеже началось строительство спортивного центра «Триэль-Северный». Объект возводится в Северном микрорайоне на улице 60-летия ВЛКСМ, вблизи торгово-развлекательного комплекса «Арена». Об этом сообщил инвестор проекта Евгений Хамин в своем Telegram-канале.

Под строительство отведен земельный участок площадью около 1 га, стоимость проекта оценивается в 650 млн руб. (инвестиции снижены в два раза по сравнению с первоначальным проектом). Спортивный центр планируется ввести в эксплуатацию в первом квартале 2027 года, фитнес-клуб — в четвертом квартале того же года.

Площадь фитнес-клуба составит около 4 тыс. кв. м. В его составе предусмотрены тренажерный зал (1 тыс. кв. м), залы групповых программ (550 кв. м), зал единоборств (250 кв. м), а также раздевалки и помещения для персональных тренировок. Кроме того, в составе комплекса будет оборудован бассейн длиной 25 м на шесть дорожек с многоступенчатой системой очистки воды. Также предусмотрены сауна, хамам и кабинеты массажа. Для водителей запланирован паркинг на 60 мест.

По словам инвестора, площадка долгое время не использовалась: сначала на этой территории рассматривалась жилая застройка.

«Две мысли, помимо "радости начала строительства": как быстро летит время и какие безумные деньги за участок отдал — 2 млн долларов!»,— написал господин Хамин в своем Telegram-канале.

По его словам, реализация станет частью формирующегося спортивного кластера в районе ТРЦ «Арена». В непосредственной близости уже расположен ледовый комплекс «Арена Север», инвестором которого выступает предприниматель Александр Трубецкой. Кроме того, обращает внимание господин Хамин, на соседнем участке планировалось строительство еще одного спортомплекса, который, по его информации, может включать фитнес-клуб сети X-FIT, 50-метровый бассейн и другие объекты. Инвесторами этого проекта девелопер называет братьев Саркисян. Земельный участок для него был предоставлен областными властями.

«Триэль» считается одним из первых брендов фитнес-индустрии Воронежа: в 2023 году сети исполнилось 30 лет. По словам инвестора, проект нового клуба рассматривается как продолжение развития бренда.

По оценке инвестора, для устойчивой работы такого количества спортивных объектов необходимо, чтобы фитнесом занимались не менее 25 тыс. человек. В этом случае совокупная выручка клубов может достигать около 600 млн руб. в год. При этом уровень вовлеченности населения в занятия фитнесом должен составлять около 15%. В настоящее время, по оценкам инвестора, этот показатель не превышает 7%.

Также в этом году господин Хамин хотел начать строительство еще одного объекта: первый спортивный комплекс имени олимпийского чемпиона Дмитрия Саутина планируется рядом с кварталом «Городские сады» в Коминтерновском районе Воронежа.

Анна Швечикова