В Липецке «Строймастер» заявил новый ЖК за 1 млрд рублей

ГК «Строймастер» девелопера Вячеслава Старых планирует строительство жилого комплекса «Вселенная» в Липецке. Проект предполагается реализовать в северо-западной части города, недалеко от северного обхода. Общая стоимость строительства — 1 млрд руб., следует из данных проектных деклараций, с которыми ознакомился «Ъ-Черноземье».

В рамках проекта предусмотрено возведение 20-этажного жилого дома комфорт-класса монолитно-кирпичного типа на 252 квартиры: их площадь составляет от 28 кв. м для однокомнатных вариантов до 72 кв. м — для трехкомнатных. Общая площадь строения составит 17,7 тыс. кв. м — из них 11,8 тыс. приходится на жилые помещения.

На прилегающей территории запланировано благоустройство и размещение общественных зон. В частности, предусмотрено создание детской площадки, которая включает ряд игровых элементов: домик с горкой, песочницу, скамейки, качалку на пружине, карусель и другие. Спортивная зона будет оборудована теннисным столом, комплексом из трех турников, шведской стенки, скамьи для пресса и турника для отжиманий. Кроме того, на площадке планируется установить гандбольные ворота с баскетбольным щитом. Проектом также предусмотрено озеленение территории (деревья, декоративные кустарники и декоративные растения).

При этом, по данным единой информационной системы жилищного строительства, доступность социальной инфраструктуры (детсады, поликлиники, ТЦ) оценивается в три балла из десяти.

Также будет создано 67 парковочных мест на территории ЖК, вне объекта таковых не планируется. Земельный участок площадью около 8 тыс. кв. м девелопер арендует у управления имущественных и земельных отношений Липецкой области. Срок аренды установлен до 2029 года.

Завершить строительство дома планируется в четвертом квартале 2028 года.

По данным Rusprofile, ООО СЗ «Строймастер» зарегистрировано в Липецке в марте 2010 года. Компания специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий. Генеральным директором общества является Алексей Берестнев, единственным собственником — Вячеслав Старых. По итогам 2024 года выручка ООО СЗ «Строймастер» составила 1,58 млрд руб., увеличившись на 44% по сравнению с показателем 2023 года. Чистая прибыль компании выросла с 11,7 млн до 100,1 млн руб.

В начале февраля «Строймастер» также заявил о расширении жилого комплекса «Архитектор» в Университетском микрорайоне Липецка. Стоимость двух новых домов оценивается в 2,7 млрд руб.

Анна Швечикова