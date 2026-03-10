В Воронеже изменят статус участка площадью 117 га возле взлетной полосы ВАСО
На портале «Активный электронный гражданин» опубликовали заключение общественных обсуждений по вопросу предоставления ПАО «Ил» разрешения на смену вида использования участка площадью 117,07 га в Воронеже по адресу: улица Циолковского, 27. Землю возле взлетно-посадочной полосы (ВПП) воронежского авиазавода (ВАСО, филиал ПАО «Ил», входит в подконтрольное «Ростеху» ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация», ОАК) предполагается использовать в соответствии с разрешенным видом «7.4 Воздушный транспорт». Указанный участок, как говорится в пояснительной записке, «затрагивается проектными решениями по удлинению существующей искусственной ВПП».
Фото: Алина Морозова, Коммерсантъ
По данным из заключения, в обсуждениях не принял участие ни один человек, Предложения и замечания отсутствовали. С учетом этого обсуждения признаны состоявшимися.
Стоимость участка, по данным из публичной кадастровой карты, составляет 1,7 млрд руб. Разрешение на получение вида использования «7.4 Воздушный транспорт» было запрошено для «приведения его в соответствие с фактическим использованием». В пояснительной записке прописано, что этот и соседний участки используются для нужд воздушного транспорта. На территории расположены искусственная ВПП, нежилые здания для размещения объектов воздушного транспорта, предназначенных для технического обслуживания и ремонта воздушных судов, а также площадки для посадки и высадки пассажиров.
В пресс-службе ВАСО ответили на вопросы «Ъ-Черноземье» касательно возможности удлинения взлетной полосы. На предприятии пояснили, что, с учетом текущей загрузки по проекту Ил-96 и участия в кооперации по ряду других авиапрограмм, на ВАСО реализуется комплексная инвестиционная программа, «направленная на расширение производственных мощностей, привлечение высококвалифицированного технического персонала и повышение производительности труда». Одним из аспектов программы является модернизация летно-испытательного комплекса, включая ВПП.
«На сегодняшний день рассматриваются различные варианты улучшения функциональности заводского аэродрома. Окончательное решение по данному вопросу будет приниматься с учетом производственных задач ВАСО и интересов региона»,— сказали в пресс-службе предприятия.
Отдельно на ВАСО подчеркнули, что «неизменным приоритетом является устойчивое и безопасное функционирование предприятия, как в интересах развития российского авиастроения, так и в интересах жителей региона».
Ранее «Ъ-Черноземье» писал, что на Воронежском авиазаводе будут созданы новые рабочие места за счет размещения на территории предприятия центра специализации изготовления мотогондол (ЦСИМ) и пилонов для двигателей ПД-8 и ПД-14 в рамках реализации гражданских проектов SJ-100 и МС-21. Запуск всего обновленного производства ЦСИМ планируется на первый квартал 2027-го, а выход на проектную мощность — до 112 моторокомплектов узлов мотогондол — к 2028 году.
