«Брусника» расторгает договоры с дольщиками по проекту в центре Липецка

Девелопер «Брусника» заявила, что не намерена оспаривать решение Арбитражного суда Липецкой области, признавшего недействительным разрешение на строительство жилого комплекса на месте бывшей гостиницы «Турист» в центре Липецка. Об этом сообщили в «Город 48».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Проект ЖК «Турист Эко-Парк» в Липецке Фото: наш.дом.рф Фото: наш.дом.рф Фото: наш.дом.рф Следующая фотография 1 / 3 Проект ЖК «Турист Эко-Парк» в Липецке Фото: наш.дом.рф Фото: наш.дом.рф Фото: наш.дом.рф

«Брусника» не намерена оспаривать решение суда. Стройка законсервирована, запущен процесс расторжения договоров долевого участия. Решение о дальнейшей судьбе проекта мы примем в ближайшие месяцы»,— процитировали застройщика в липецком СМИ.

Речь идет о возведении жилого комплекса в Липецке на участке площадью 0,8 га на площади Петра Великого, где ранее располагалась гостиница «Турист». В 2024 году девелопер получил разрешение на строительство 26-этажного жилого дома на 370 квартир. Срок ввода объекта в эксплуатацию был запланирован до конца 2027 года. Изначально стоимость проекта оценивалась примерно в 2,3 млрд руб., позже цифра выросла на 300 млн руб.

Заявление прокуратуры региона в Арбитражный суд Липецкой области подано в январе 2025 года. Спустя год иск был удовлетворен. Среди ответчиков значились департамент градостроительства и архитектуры администрации Липецка, министерство строительства и архитектуры области, ООО «Проммаш тест экспертиза» и ООО «Специализированный застройщик "Турист Эко-Парк"» (владелец — екатеринбургское ООО «Брусника. СЗ»). Следствие требовало признать недействительным выданное разрешение на строительство. Основанием для иска стали отклонения проекта от предельных параметров застройки. Среди прочих претензий — отсутствие достаточной обеспеченности будущих жителей социальной инфраструктурой, недостаточное количество парковочных мест.

Представитель застройщика при этом возражал. После начала судебного разбирательства девелопер даже скорректировал проектную документацию. Однако площадь застройки и этажность не поменялись. В итоге суд признал выданное разрешение недействительным.

Анна Швечикова