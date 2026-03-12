Главные новости за 12 марта: Воронеж, Белгород, Курск, Липецк, Орел, Тамбов

Судебные приставы опечатали ресторан «Ярды Superbar» на улице Енисеевской в Воронеже по решению суда, признавшего здание самовольной постройкой. Владелец Юсиф Халилов обязан снести за свой счет двухэтажный гараж, ресторан и хозпостройку, однако вместо этого продолжал эксплуатацию объекта. Ранее предприниматель уже попадал в поле зрения правоохранителей по подозрению в даче взятки, но был освобожден из-под стражи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ

Трехэтажное здание с эксплуатируемой кровлей и собственной котельной выставлено на продажу в Воронеже на улице Урицкого за 380 млн руб. Объект площадью 2,1 тыс. кв. м, где раньше располагался банк, а затем дизайнерская студия, предлагается вместе с двумя земельными участками и парковкой на 30 машин. Как рассказал представитель собственника Владимир Макаров, здание реконструировали в течение семи лет.

Свердловский райсуд Белгорода до 12 июня продлил арест 70-летнему предпринимателю Карлу Лоору, обвиняемому в даче взятки, мошенничестве и причинении ущерба. Бизнесмен находится в СИЗО с конца октября. По версии следствия, в 2018 году он передал квартиру в элитном доме Старого Оскола тогдашнему мэру Александру Сергиенко (позже осужденному на 12 лет). Защита настаивает на необоснованности преследования, связывая его с конфликтом вокруг проблем водоснабжения в городе.

Дело бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова будет рассматривать Ленинский райсуд областного центра — Первый кассационный суд отказал защите в переносе процесса в другой регион. Экс-чиновник и его бывший зам Алексей Дедов обвиняются в получении 20 млн руб. взяток от участников строительства линий обороны и ремонта соцобъектов. Оба признают вину, хотя адвокаты указывали на резонансность дела и угрозы подсудимому.

Липецкое управление ФАС приостановило торги на строительство ФОКа в Данкове за 303 млн руб. из-за жалобы местного ООО «Стройотдел». Компания экс-депутата Александра Кофанова утверждает, что конкурсная комиссия необоснованно отклонила пять из девяти договоров, подтверждающих ее опыт, включая строительство школы и больницы. Заявитель опасается, что формальный подход может привести к выбору недобросовестного подрядчика для социально значимого объекта.

Имущество обанкротившегося орловского производителя овощей ООО «Виннер» вновь не нашло покупателя — торги за 576,8 млн руб. признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок. В лот входили завод, овощехранилища, теплицы, 87 земельных участков, 365 единиц техники и даже сады черной смородины с яблоневым садом. Компанию признали банкротом еще в 2020 году, но с тех пор продать имущество не удается: цена упала почти на 80 млн руб., а желающих так и не появилось.

«Единая служба заказчика» в Тамбовской области объявила два конкурса на строительство канализационного коллектора и водовода в областном центре на общую сумму почти 500 млн руб. Работы должны завершиться до декабря, гарантия на объекты составит пять лет. В регионе, где по словам губернатора Евгения Первышова, нет «ни одного приличного» концессионного соглашения, власти предпочитают напрямую финансировать коммунальные проекты.

Ульяна Ларионова