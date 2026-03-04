Петербурсгкие бизнесмены пожаловались на возросшие цены на контейнерные перевозки

Предприниматели из Петербурга, заказавшие морские перевозки товаров из Китая, столкнулись с неожиданными дополнительными расходами, сообщает «Фонтанка». Контейнерные линии начали массово рассылать уведомления о необходимости срочно доплатить по 3 тысячи долларов за каждый контейнер. Причина — возросшие военные риски при прохождении судов через зоны конфликтов.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Как пояснили эксперты, речь идет о так называемой военной страховке. Страховые компании требуют от перевозчиков увеличить премию, если суда следуют через районы боевых действий. Хотя маршрут из Китая в Петербург не предусматривает Ормузский пролив, он проходит через Суэцкий канал, который сейчас считается зоной повышенного риска.

Генеральный директор ООО «Си-Шиппинг» Алексей Гагаринов подтвердил: такая практика применяется десятилетиями, особенно во время конфликтов в Кувейте, Ираке, Сомали. По словам главы ИАА Infanews Алексея Безбородова, в международном морском праве действуют иные правила и доплаты неоспоримы, если судно уже находится в пути.

Андрей Маркелов