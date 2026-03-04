Полиция задержала в Купчино трех налетчиков на петербургские гипермаркеты

Вечером 3 марта в полицию поступило два сообщения о дерзких кражах из гипермаркетов, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. Сначала служба безопасности магазина в Кудрово рассказала оперативникам, что трое неизвестных вынесли из зала товар на крупную сумму и скрылись на автомобиле ВАЗ-21099.

В шестом часу вечера администратор магазина на улице Коллонтай заявила о вооруженном ограблении: двое злоумышленников набили сумку товаром, прошли через рамки и, пригрозив сотрудникам пистолетом, скрылись.

Изучив записи камер, оперативники установили, что в обоих случаях фигурирует один и тот же автомобиль — ВАЗ-21099. В городе незамедлительно ввели план «Перехват». Менее чем через час у дома 73-2 по Софийской улице наряд патрульно-постовой службы остановил разыскиваемую машину.

За рулем оказался 23-летний уроженец Дагестана, пассажирами — его ранее судимые соотечественники 23 и 25 лет. Всех троих доставили в отдел полиции и привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство.

У задержанных изъяли травматический пистолет, не зарегистрированный в базе. Сейчас полиция устанавливает точный ущерб и решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

Андрей Маркелов