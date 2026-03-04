Сокращения проведут в балахнинской администрации и учреждениях

Администрация Балахнинского округа Нижегородской области сократит свою штатную численность, а также штат сотрудников муниципальных учреждений. Мероприятия проведут в целях оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов, следует из постановления администрации за подписью главы МСУ Андрея Дранишникова. Процент, на который необходимо сократить численность сотрудников, документом не установлен.

Начальники структурных подразделений должны до 15 марта представить главе администрации предложения по сокращению штата в них. Отдел муниципальной службы и кадровой политики до 20 марта должен подготовить обновленное штатное расписание всей администрации. Начальнику финансового управления поручено предусмотреть в бюджете средства на выплаты причитающихся пособий сокращаемым сотрудникам.

Муниципальные учреждения также должны представить проекты новых штатных расписаний до 15 марта. В них они должны учесть сокращение должностей, которые совпадают с функциями МБУ «Межотраслевая централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений Балахнинского округа».

Совету депутатов и контрольно-счетной палате глава МСУ рекомендовал тоже провести сокращения аппарата.

Добавим, бюджет Балахнинского округа на 2026 год был принят с дефицитом почти 11 млн руб. Доходы сформированы в объеме 3,16 млрд руб., расходы — 3,17 млрд руб.

Галина Шамберина