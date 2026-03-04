Сокращения проведут в балахнинской администрации и учреждениях
Администрация Балахнинского округа Нижегородской области сократит свою штатную численность, а также штат сотрудников муниципальных учреждений. Мероприятия проведут в целях оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов, следует из постановления администрации за подписью главы МСУ Андрея Дранишникова. Процент, на который необходимо сократить численность сотрудников, документом не установлен.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Начальники структурных подразделений должны до 15 марта представить главе администрации предложения по сокращению штата в них. Отдел муниципальной службы и кадровой политики до 20 марта должен подготовить обновленное штатное расписание всей администрации. Начальнику финансового управления поручено предусмотреть в бюджете средства на выплаты причитающихся пособий сокращаемым сотрудникам.
Муниципальные учреждения также должны представить проекты новых штатных расписаний до 15 марта. В них они должны учесть сокращение должностей, которые совпадают с функциями МБУ «Межотраслевая централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений Балахнинского округа».
Совету депутатов и контрольно-счетной палате глава МСУ рекомендовал тоже провести сокращения аппарата.
Добавим, бюджет Балахнинского округа на 2026 год был принят с дефицитом почти 11 млн руб. Доходы сформированы в объеме 3,16 млрд руб., расходы — 3,17 млрд руб.