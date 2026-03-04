Школьники открыли стрельбу по автобусу в Купчино из-за неоплаченного проезда

Утром 3 марта в полицию поступило сообщение о стрельбе по рейсовому автобусу № 56 на улице Олеко Дундича, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. Прибывшие на место сотрудники патрульно-постовой службы установили, что около восьми утра у подростков произошел конфликт с кондуктором из-за неоплаты проезда. Школьники вышли из салона, но, когда автобус тронулся, один из них выстрелил в окно.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Молодых людей в возрасте от 13 до 15 лет удалось задержать по горячим следам у дома 29 по той же улице. У одного из подростков изъяли травматический пистолет. В отношении старшего из нарушителей отдел дознания возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм). Его товарищей после опроса отправили в Центр временного содержания несовершеннолетних.

Андрей Маркелов