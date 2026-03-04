Масштабный сбой в движении электричек случился в Петербурге и Ленобласти

Утром 4 марта пассажиры пригородных поездов в Петербурге и Ленинградской области столкнулись с серьезными задержками в движении, сообщает «Фонтанка».

В половине девятого утра люди толпились на платформе Сосновая Поляна в ожидании электрички. На станции Пудость в Гатчинском районе пассажиры провели на платформе около часа — именно на столько задержался поезд, следующий в Гатчину. Сбой затронул и скоростные поезда, «Ласточки» из Ораниенбаума прибывали на Балтийский вокзал с опозданием до получаса.

Причиной коллапса стал трагический случай. Как объяснили пассажирам на станции Пудость, в районе платформы Дачное под колеса поезда попал человек. Спасти его не удалось — он погиб на месте.

Андрей Маркелов