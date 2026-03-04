Флористы в деле: спрос на временных сотрудников в Петербурге вырос к 8 марта

В преддверии Международного женского дня в Петербурге резко вырос спрос на временных сотрудников. Аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru выяснили, что рынок подработки в 2026 году отличается гибкостью, а ежедневные выплаты варьируются от 3 до 12 тыс. рублей за смену. Цветочный бизнес и рестораны предлагают вакансии с бесплатным питанием и бонусами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Наибольший заработок прогнозируют курьерам на личных автомобилях: 8 марта они могут получать 400 рублей за один заказ и выполнять до 3–4 маршрутов за смену, что принесет до 12 тыс. рублей. Поварам-сушистам в районе метро «Комендантский проспект» готовы платить от 5 тыс. за смену 6 и 8 марта. Крупная цветочная сеть ищет операторов контактного центра на Пулковском шоссе с выплатами от 3 до 5 тыс. рублей.

Особый спрос — на флористов с опытом от года. Им предлагают гибкий график 5–8 марта и доход в процентах от заказов (10% за авторские букеты и 5% за монобукеты) с гарантированной доплатой до 5 тыс. рублей. Помощникам флористов, занятым зачисткой цветов и сборкой букетов, обещают от 3 до 12 тыс. за смену.

Андрей Маркелов