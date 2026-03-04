Смольный планирует временно перекрывать платные парковки для уборки снега

В Смольном изучают возможность установки временных запрещающих знаков в зоне платной парковки, чтобы облегчить зимнюю уборку улиц. Об этом в эфире телеканала «Санкт-Петербург» сообщил глава комитета по благоустройству Сергей Петриченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По его словам, знаки «Остановка запрещена» (3.27) будут работать в определенные интервалы, что позволит дорожным службам беспрепятственно очищать территорию с помощью лапных погрузчиков.

«Для этого необходимо определить загруженность самой платной парковки в те либо иные дни. Сейчас у нас производится соответствующий мониторинг размещения автомобилей в ночные и дневные часы»,— сказал господин Петриченко.

На основе анализа востребованности будет составлен график, после чего примут решение об установке знаков. В настоящее время, добавил чиновник, парковочные зоны приходится убирать либо вручную, либо малогабаритной техникой.

Андрей Маркелов