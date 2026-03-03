ФК «Балтика» и «Зенит» откроют весеннюю часть Кубка России матчем в Калининграде

Розыгрыш Фонбет Кубка России сезона-2025/26 возобновится после зимней паузы. Первыми на поле выйдут калининградская «Балтика» и петербургский «Зенит». Их встреча пройдет 3 марта в 20:00 на «Ростех-Арене».

Оба клуба начинали кубковый турнир с группового этапа элитного направления. «Зенит» уверенно финишировал на первом месте в квартете А, тогда как «Балтика» заняла третью строчку в группе D, что позволило ей продолжить борьбу в плей-офф.

В текущем сезоне соперники уже дважды встречались в рамках Мир РПЛ. Первый матч в Калининграде завершился безголевой ничьей (0:0), а игра в Петербурге, которая 27 февраля дала старт второй части чемпионата, принесла победу сине-бело-голубым с минимальным счётом 1:0.

Андрей Маркелов