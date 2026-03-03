Смольный направил 293 млн рублей на закупку пожарных автомобилей

Смольный объявил аукцион на поставку пожарных машин. Начальная цена контракта составляет 293 млн рублей. Заявки от потенциальных поставщиков принимаются до 16 марта, именно на эту дату назначено определение подрядчика, следует из данных портала госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Согласно конкурсной документации, техника должна быть поставлена по адресу: улица Фучика, дом 10, корпус 2, литера Б (муниципальный округ Волковское). Особое внимание уделяется внешнему виду автомобилей: на них обязательно должна быть нанесена символика МЧС России и специальная цветографическая окраска, соответствующая требованиям ГОСТ Р 50574-2019. В стоимость контракта включены все сопутствующие расходы — от перевозки до уплаты налогов и таможенных пошлин.

Новая закупка продолжает планомерное обновление парка экстренных служб города. Так, в декабре прошлого года петербургские спасатели уже получили 43 единицы спецтехники, включая автоцистерны, снегоболотоход и судно на воздушной подушке. Ранее в Смольном также анонсировали планы по заключению контракта на закупку техники для МЧС или коммунальных нужд — соответствующие договоренности могут быть оформлены уже в первом квартале 2026 года.

Андрей Маркелов