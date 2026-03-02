На теплосети в Пушкинском районе Петербурга выделят полмиллиарда рублей

В Пушкинском районе Петербурга планируют модернизировать теплосетевую инфраструктуру. АО «ТЭК СПб» объявило конкурс на проведение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ в кварталах №1, 2 и 4 исторического района Гуммолосары. Начальная цена контракта составляет 522,51 млн рублей. Об этом говорится на сайте госзакупок.

Подрядчику предстоит не только проложить новые теплосети, но и выполнить инженерные изыскания, обследовать существующие здания и сооружения, разработать проектную документацию. После завершения строительства необходимо восстановить нарушенное благоустройство, провести озеленение и выполнить пусконаладочные работы. Заявки на участие принимаются до 19 марта, а окончание всех работ запланировано на лето 2028 года.

Андрей Маркелов