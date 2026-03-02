На ремонт фасадов Монплезира в Петергофе выделили более 121 млн рублей

Государственный музей-заповедник «Петергоф» объявил конкурс на ремонт фасадов и отмосток Дворца Монплезир в Нижнем парке. Начальная цена контракта, размещенного на сайте госзакупок 2 марта, составляет 121 млн рублей. Завершить все работы планируется не позднее 30 ноября 2028 года.

Подрядчику предстоит укрепить кирпичную кладку, отремонтировать деревянную отделку, известняковые элементы фасадов, а также заменить оконные и дверные створки. Отдельным этапом станет восстановление медной кровли и водосточной системы на галереях. Для безопасности на время работ потребуется смонтировать временную кровлю. Также в обязанности исполнителя войдет восстановление благоустройства и зеленых насаждений после ремонта.

Масштабная реставрация Монплезира началась еще в декабре 2023 года, однако тогда речь шла о внутренних работах и инженерных сетях. Состояние дворца на тот момент признали частично аварийным. Из-за того, что здание не отапливается, работы проводятся только в теплое время года, что существенно удлиняет сроки сдачи объекта.

Андрей Маркелов