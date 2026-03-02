Пассажира поезда Петербург — Ижевск задержали из-за упаковки сока с наркотиками

Правоохранители задержали на Ладожском вокзале 48-летнего жителя Кировской области, пытавшегося увезти крупную партию запрещенных веществ, сообщает пресс-служба транспортной полиции СЗФО. Мужчину остановили при посадке на поезд, следующий до Ижевска.

Фото: Пресс-служба транспортной полиции СЗФО

В ходе личного досмотра в присутствии понятых в сумке пассажира обнаружили пакет из-под сока, внутри которого находились восемь свертков с веществом коричневого цвета.

Проведенная экспертиза подтвердила, что изъятое является наркотическим средством общей массой более одного килограмма. Выяснилось, что задержанный и ранее попадал в поле зрения правоохранителей в связи с незаконным оборотом наркотиков.

В Петербург он прибыл специально для приобретения оптовой партии, планируя в дальнейшем сбывать ее в своем регионе. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере, сейчас он находится под стражей.

Андрей Маркелов