Курортная недвижимость Петербурга подорожала на треть за 2025 год

Средневзвешенная цена предложения на первичном рынке курортной недвижимости Петербурга и Ленобласти по итогам 2025 года достигла 664 тыс. рублей за квадратный метр, увеличившись за год на 34%. Как сообщают аналитики NF Group, рост произошел на фоне сокращения предложения и смещения структуры рынка в сторону более высоких классов.

В элитном сегменте средняя стоимость лота впервые превысила 100 млн рублей, достигнув 103 млн — это в 2,9 раза выше уровня конца 2024 года. При этом в бизнес-классе, напротив, зафиксирована коррекция: средневзвешенная цена снизилась на 5%, до 503 тыс. рублей за «квадрат», что связано с выходом новых проектов по более доступным ценам, таких как «Цвет Зеленогорска» и «Место Смолячково».

Объем предложения на рынке продолжает сокращаться: за год он упал на 32%, до 230 лотов в шести объектах. Все они расположены в Курортном районе Петербурга и Выборгском районе Ленобласти. В 2025 году рынок пополнился тремя новыми комплексами, включая проекты RBI и ГК «Место».

Как отметила региональный директор департамента консалтинга и аналитики NF GROUP Ольга Широкова, высокий потенциал развития сегмента в пригородах крупных городов объясняется трендом на отдых внутри региона.

Андрей Маркелов