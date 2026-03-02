Сход вагонов в Пермском крае задержал пассажирский поезд Тюмень – Петербург

Ночью 2 марта на перегоне Ферма — Бахаревка в Пермском крае сошли с рельсов восемь вагонов грузового состава, груженных зерном, сообщает Уральская транспортная прокуратура. Известно, что один из вагонов врезался в локомотив технического электропоезда.

Фото: пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры Последствия схода вагонов грузового поезда с рельсов в Пермском крае

Фото: пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры

Авария привела к серьезным сбоям в движении. Задерживаются более 40 грузовых и три пассажирских поезда. Среди них — рейсы, следующие по маршрутам Москва — Владивосток, Чита — Москва и Тюмень — Санкт-Петербург. Пассажирам рекомендовали уточнять актуальное время отправления.

На текущий момент следователи рассматривают две основные версии случившегося: ненадлежащее состояние железнодорожного полотна или неисправность ходовой части состава. На месте ведутся восстановительные работы.

Андрей Маркелов