Прикамские активы «КОМОС Групп» ухудшили показатели по прибыли в 2025 году

ООО «Птицефабрика “Менделеевская”» раскрыло финансовые показатели за 2025 год. Согласно базе Rusprofie, чистая прибыль компании упала на 76% — с 726 млн до 177 млн руб. Выручка общества составила 2,3 млрд руб., что выше показателя предыдущего года на 12% (в 2024-м — 2, 6 млрд руб.). В 2025 году у ООО на 10% выросла себестоимость продаж (1, 6 млрд руб.), а прибыль от продаж упала на 66% (269 млн руб.).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: телеграм-канал Дмитрия Махонина Фото: телеграм-канал Дмитрия Махонина

Управляющей компанией является один из крупнейших агрохолдингов страны — удмуртское ООО «КОМОС групп». Оно же контролирует ООО «Мясокомбинат “Кунгурский”», которое также ухудшило показатель по прибыли в 2025 году. Выручка предприятия ООО в прошлом году составила 6,5 млрд руб., что выше показателя предыдущего года на 14% (годом ранее — 5,7 млрд руб.). При убытки компании выросли на 2% и составили 192 млн руб., тогда как годом ранее убыток составлял 189 млн руб. Последние 5 лет деятельность общества является убыточной. Самые крупные убытки – 450 млн руб. - были зафиксированы по итогам 2021 года.

Мясокомбинат «Кунгурский», основанный в 1928 году, производит колбасы, сосиски, мясные консервы, пельмени, деликатесы и прочее.

ООО «Птицефабрика “Менделеевская”» действует на территории Карагайского округа Прикамья. Основной вид деятельности — разведение сельскохозяйственной птицы. Согласно официальному сайту птицефабрики, общее поголовье предприятия составляет 1,2 млн. Ежедневно оно производит примерно 850 тыс. яиц.