В феврале в Перми выпало рекордное количество снега

В Перми за февраль выпало 80 мм осадков, что составляет 242% от месячной нормы. Прежний рекорд 1966 года по объему осадков перекрыт сразу на 7 мм. Об этом сообщает телеграм-канал «Опасные природные явления Пермского края».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Несмотря на огромное количество осадков, прирост снежного покрова за месяц составляет всего 7 см по данным метеостанции (1 февраля было 80 см, сегодня – 87 см), что обусловлено уплотнением снега под собственным весом, а также сильными ветрами в отдельные дни.