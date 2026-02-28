Глава СКР ждет доклада о ходе расследования уголовного дела по факту пропажи туристов

Председатель СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании обстоятельств исчезновения туристов в Пермском крае. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

20 февраля 2026 года группа из пяти человек прибыла из города Уфы (Башкортостан) в деревню Золотанка Красновишерского округа. На пяти снегоходах туристы самостоятельно выдвинулись на плато Кваркуш, расположенное в 100 км от указанного населенного пункта. Туристы должны были вернуться в деревню Золотанка 24 февраля 2026 года, однако на данный момент их местонахождение не установлено.

В поиске пропавших в Пермском крае туристов задействованы сотрудники МЧС России, правоохранительные органы, спасатели Пермской краевой службы спасения, аварийно-спасательные формирования близлежащих округов, волонтеры.

По данному факту СУ СКР по Пермскому краю расследуется уголовное дело. Председатель СКР поручил руководителю СУ СКР представить доклад о ходе расследования уголовного дела и мерах, принимаемых для поиска пропавших.