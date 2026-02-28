Пермский разработчик онлайн-курсов требует с предпринимателя 7,5 млн рублей

Пермское ООО «Центр рекламных бюджетов» обратилось в Арбитражный суд Москвы с иском к индивидуальному предпринимателю Дмитрию Кроитору. Как следует из картотеки арбитража, общая сумма требований составляет 7,54 млн руб. Иск пока не принят к производству.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

ООО «Центр рекламных бюджетов» в прошлом году вошло в число крупнейших компаний региона с выручкой 6,8 млрд руб. Компания, зарегистрированная в 2019 году, ведет консультативную деятельность и работает в области компьютерных технологий. По данным официального сайта, Центр управляет рекламной системой Vitamin.tools, которая предоставляет услуги и инструменты по настройке рекламы для бизнес-структур. В числе клиентов организации — «РЖД», Aviasales, «Билайн», Университет «Синергия».

ИП Дмитрий Кроитору зарегистрирован в Мурманской области и ведет деятельность рекламных агентств. По данным официального сайта, агентство настраивает контекстную и таргетированную рекламу с персональным менеджером.