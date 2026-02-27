СИМ наводит марафет

Кикшеринговая компания «Яндекс Go» обновит к новому сезону в Санкт-Петербурге весь парк электросамокатов — 13,6 тыс. устройств. В этом году на улицах города разместят электросамокаты собственной разработки Wind 5.0. Обновленные устройства собирают в Китае и «немножко в России». Инвестиции в проект, а также подробности в компании не разглашают. По словам экспертов, сейчас производства электросамокатов «с нуля» в России нет: 90% рынка сосредоточено в Китае. Представители конкурирующих компаний — «МТС Юрент» и Whoosh — заявляют о сохранении числа своих транспортных средств, которые во внесезонье прошли «глубокую диагностику с заменой вышедших из строя элементов».

В 2026 году «Яндекс Go» вывезет на улицы Петербурга новую версию электросамокатов собственной разработки. Устройства, на которых петербуржцы и гости города передвигались в прошлом году, мигрируют в другие города.

В модели Wind 5.0 инженеры обновили телематический модуль, «голову самоката», который ограничивает скорость устройства, определяет его местонахождения и т. д. Внешний вид также претерпел изменения: убрали заднюю подвеску, увеличили переднее колесо, спроектировали новую платформу для устойчивой постановки ног, установили фонарь с радиусом свечения до 10 м, с четырех сторон разместили укрупненный номер, который поможет идентифицировать самокат в случае нарушения пользователем внутренних правил сервиса или ПДД. Кроме того, устройство стало легче на 3 кг.

«Яндекс Go» разрабатывает собственные устройства и технологии внутри Конструкторского бюро — специального подразделения, которое отвечает за инновации транспортных сервисов.

Первая модель электросамоката «Яндекс» была разработана конструкторским бюро в 2023 году. «С производителями, которые делают миллионы самокатов, очень сложно быть гибкими. Сложно убедить компанию сделать устройство под наши потребности, которые иногда отличаются от города к городу. Когда ты делаешь сам, ты можешь экспериментировать»,— рассказал во время презентации модели руководитель конструкторского бюро «Яндекса» Виктор Карпов.

Компания собирает собственные электросамокаты в Китае и с этого года в качестве эксперимента «немножко в России», говорит господин Карпов. По словам сторонних экспертов, в случае «Яндекса» речь, скорее всего, идет о разработке отдельных элементов, а не о полном цикле: весь же электросамокат делают в Китае по техническому заданию компании.

Подробности о производстве в «Яндексе» не разглашают. Делать электросамокаты на продажу компания не планирует.

Мировой рынок производства электросамокатов, по данным основателя российского бренда электросамокатов Halten Владимира Борового, примерно на 90% сосредоточен в Китае. Один из крупнейших игроков — компания Ninebot.

«В России на сегодняшний день нет полного серийного производства электросамокатов "с нуля" — готовые устройства в основном импортируются из Китая, а в РФ осуществляется дооснащение и адаптация»,— объясняет господин Боровой. По его словам, Halten — полностью отечественная инженерная разработка. «Сейчас мы активно общаемся с инвесторами для локализации сборки электросамокатов в России. Глубина локализации зависит от уровня государственной поддержки, иначе по себестоимости невозможно конкурировать с Китаем»,— продолжает господин Боровой.

Сравнивать стоимость электросамоката, который будет использоваться кикшерингом, и устройства, которые продаются частным пользователям, нельзя. Владимир Боровой отмечает, что речь идет о принципиально разных продуктах: «Шеринговые модели тяжелее, полностью вандалоустойчивые, оснащены GPS, IoT-модулями, телеметрией и программным обеспечением для удаленного управления и мониторинга. Внешне они могут быть похожи, но технически это совершенно другой класс устройств».

На прежнем уровне

Дата начала сезона электросамокатов в Петербурге зависит от погоды. В 2025-м благодаря теплой зиме устройства появились на улицах уже в начале марта. В этом году, как и в предыдущие, кикшеринговые компании и городской комитет по транспорту, подпишут соглашение о соблюдении правил использования СИМ в городе. В «Яндекс Go» надеются, что документ, параметры которого еще прорабатываются, будет подписан в марте. «Мы обсуждаем новый проект соглашения. Детали пока сообщить не могу. Базово мы придерживаемся позиции, что условия останутся примерно теми же»,— заявил руководитель направления по взаимодействию с органами государственной власти Павел Крупинов.

В этом году три кикшеринговые компании — «МТС Юрент», Whoosh и «Яндекс Go» — вывезут на улицы Петербурга суммарно около 42,5 тыс. электросамокатов.

В пресс-службе «МТС Юрент» рассказали «Ъ Северо-Запад», что в новом сезоне компания планирует сохранить парк самокатов в Петербурге на уровне прошлого года — 12 тыс. устройств. «"Юрент" полностью подготовил парк к новому сезону. За зимний период все устройства прошли комплексную диагностику, включающую ремонт и замену компонентов»,— рассказали в пресс-службе.

Whoosh также намерен сохранить количество на прошлогоднем уровне: 17 тыс. самокатов и 1,5 тыс. электровелосипедов в Петербурге и 8 тыс. самокатов в городах Ленинградской области. «На данные момент значительного изменения зон в городе не планируется, поэтому на старте сезона количество самокатов не будет принципиально отличаться от прошлого года. В межсезонье все самокаты проходят глубокое техобслуживание»,— говорит пресс-секретарь Whoosh Денис Балакирев. Компания, как отмечает господин Балакирев, закупает устройство у «одного из ведущих производителей микромобильного транспорта в мире» и дополнительно дорабатывает и совершенствует их в программной части, в том числе настраивая под каждый город индивидуально.

Районы преткновения

В 2025 году сезон электросамокатов завершился в середине ноября. Пользователи СИМ воспользовались двухколесным транспортом 40,5 млн раз — на 16% чаще, чем в 2024-м. Число поездок увеличилось, несмотря на запрет парковки электросамокатов в центре города, который действует с 2024 года. Отсутствие таких мест фактически блокирует использование устройств в Центральном, Адмиралтейском, Василеостровском и Петроградском районах.

Кикшеринговые компании продолжают обсуждать с городом возможность создания парковочных локаций в центральных районах.

«У города есть позиция, что на определенных улицах сложно использовать СИМ. Там, где нет инфраструктуры самокаты должны передвигаться по тротуарам, а в некоторых локациях тротуар очень узкий. При этом на некоторых улицах в центре нанесены велодорожки. Мы ждем, что сможем постепенно вернуться в центральные районы, развивая совместно с городом инфраструктуру»,— говорит Павел Крупинов. К новому сезону город согласовал 40 парковок вокруг центральных районов. «Речь идет о том, чтобы не просто сделать это парковками в приложении, а официально, с нанесением разметки»,— заключает господин Крупинов.

