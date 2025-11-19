Электросамокаты впали в спячку

В Санкт-Петербурге официально завершился сезон электросамокатов: в этот раз кикшеринг ушел на зимовку на две недели раньше, чем в прошлом году. Несмотря на введенные ограничения, которые затрудняют использование электросамокатов в центральных районах, общее количество поездок в городе растет. В основном, как объясняют в кикшеринговых компаниях, за счет спальных районов.

Количество поездок на электросамокатах в этом сезоне по сравнению с сезоном прошлого года увеличилось на 16%, следует из данных комитета по транспорту. С начала марта пользователи СИМ проехались на электросамокатах 40,5 млн раз. В 2024-м этот показатель был на уровне 35 млн.

О завершении сезона комтранс объявил 17 ноября. Кикшеринг также подтвердил, что остановил работу и уже собирает устройства с городских улиц.

Число поездок в городе увеличилось, несмотря на запрет парковки СИМ в центре города. Отсутствие парковочных мест фактически блокирует использование электросамокатов в Центральном, Адмиралтейском, Василеостровском и Петроградском районах. По этой причине, как отмечают в компаниях, передвигаться на двухколесных активнее стали жители спальных районов. «Основными "точками притяжения" водителей электросамокатов стали станции метро и большие спальные районы, где самокаты использовались в качестве транспорта "последней мили": спрос на такие поездки вырос на 20% по сравнению с сезоном 2024»,— объясняют в пресс-службе «МТС Юрент». При этом в компании отмечают, что спрос в центре сохраняется, но пользователи «сталкиваются с трудностями завершения поездки».

Количество нарушений в этом сезоне по сравнению с прошлым выросло на 14%. По данным комтранса на 16 ноября, пользователи нарушили правила дорожного движения и внутренние правила сервисов, прописанные в договорах оферты, 52,4 тыс. раз: было выписано около 5 тыс. предупреждений, более 30 штрафов и заблокировано более 900 аккаунтов. На первом месте среди нарушений по-прежнему остается неспешивание на пешеходном переходе: 44,4 тыс. подобных случаев. В прошлом году сотрудники Городского центра управления парковками (ГЦУП, подведомственная организация комитета по транспорту) зафиксировали 46 тыс. нарушений.

При этом, по данным «МТС Юрент», 99,99% поездок завершилось без каких-либо происшествий, а количество аварий, ДТП и падений сократилось на 42%. В Whoosh фиксируют снижение на 43%. Такой результат сервисы объясняют мерами саморегулирования и повышением осознанности водителей.

«Позитивная статистика наблюдалась во всех районах города и не зависела от времени суток или наличия/отсутствия зон автоматического снижения скорости. Особенно показательно снижение аварийности при нарушении возрастных ограничений (–76%) и при фиксации поездки вдвоем (–53%). Более 90% происшествий обходится с легкими последствиями или совсем без них»,— комментирует пресс-секретарь Whoosh Денис Балакирев.

Снижение количество ДТП фиксирует и Научный центр безопасности дорожного движения (НЦ БДД) РФ. По итогам девяти месяцев 2025 года, с участием СИМ (к ним также относятся электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи и моноколеса) в России произошло 2,9 тыс. аварий, что на 24% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Самое большое количество ДТП с СИМ — в Москве (636), Костромской области (187), Санкт-Петербурге (146), Нижегородской области (143), Краснодарском крае (132).

При этом количество погибших в ДТП продолжает расти: за девять месяцев число смертей выросло на 22,7%, достигнув 54 человек, включая пятерых детей. В этом не самом приятном рейтинге Петербурге в числе первых: в городе зафиксировано пятеро погибших.

В прошедшем сезоне правила для электросамокатов в Петербурге в очередной раз были ужесточены. С 1 июля максимальная скорость СИМ на тротуарах и в пешеходных зонах не должна превышать 10 км/ч. Продолжает также действовать запрет на парковку устройств в центральных районах. В кикшеринговых компаниях надеются, что диалог со Смольным приведет к созданию парковочных зон, которые позволят электросамокатам полноценно вернуться в центральные районы. На вопрос «Ъ Северо-Запад» о создании таких локаций в комтрансе заявили, что «такой вопрос не обсуждается».

В августе «МТС Юрент», Whoosh и «Яндекс Go», спустя почти год, договорились с комтрансом о перечислении средств в городской бюджет на обустройство инфраструктуры для СИМ. Инвестиции в строительство велодорожек и парковок составят 37 млн рублей. На 18 ноября, как сообщили «Ъ Северо-Запад» в пресс-службе комитета, кикшеринг перечислил более 22 млн рублей. Оставшиеся средства поступят в петербургскую казну до конца года.

Работу по формированию перечня стоянок продолжат в следующем сезоне, заявляют в комтрансе. Также в предстоящем году Смольный намерен вернуться к идее обязать любителей двухколесных средств передвижения проходить верификацию через «Госуслуги».

Надежда Ярмула