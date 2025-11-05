На Нижегородской станции аэрации начали заполнение реконструированной части

Пусконаладочные работы и заполнение сооружений реконструированной части начали на Нижегородской станции аэрации (НАС). Первый этап модернизации почти завершен, сейчас идет устранение замечаний заказчика и Росстройконтроля, сообщил журналистам руководитель АО «Теплоэнерго» (в состав компании также вошел «Нижегородский водоканал») Дмитрий Сивохин 5 ноября 2025 года.

По его словам, общая готовность первого этапа сейчас составляет более 98%. После заполнения реконструированного сооружения начнется наращивание биологии, которое должно завершиться к лету 2026 года.

Второй этап предприятие рассчитывает начать в 2026 году и завершить в 2029/30 годах. Пока проектная документация находится на экологической экспертизе. Стоимость второго этапа работ предварительно оценена в 20,2 млрд руб., первого — в 7,3 млрд. Дмитрий Сивохин пояснил, что контракт между «Нижегородским водоканалом» и ФАУ «Роскапстрой» за 11,76 млрд руб. включает не только первый этап работ, изначально его заключали на всю модернизацию, но на тот момент окончательную стоимость предугадать было нельзя.

То есть, оба этапа модернизации на текущий момент оцениваются в 27,5 млрд руб. Это около трети годового бюджета Нижнего Новгорода. Окончательная стоимость первого этапа станет понятна после представления актов подрядчиком и их проверки Росстройконтролем, второго — после госэкспертизы.

На вопрос о том, продолжит ли «Роскапстрой» работы и по второму этапу, Дмитрий Сивохин однозначного ответа не дал. Он сказал, что сначала подрядчик должен завершить первый этап, после чего будет принято «определенное решение».

Новое уголовное дело Дмитрий Сивохин комментировать журналистам не стал, сославшись на то, что это компетенция следствия. Со своей стороны он сказал, что контроль на предприятии не ослабевал.

Ирина Швецова