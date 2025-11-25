Устранить источник запаха в Нижнем Новгороде власти планируют к лету 2026 года

Первый этап модернизации Нижегородской станции аэрации (НСА) «по сути закончен», сказал губернатор Глеб Никитин во время прямой линии 25 ноября. Второй (последний) этап должен начаться в 2026 году и завершиться в 2029 году. Терпеть запах сероводорода в городе до конца реконструкции НСА не придется, подчеркнул глава региона. Власти ожидают, что проблема решится к лету 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нижегородская станция аэрации

Фото: Ирина Швецова, Коммерсантъ Нижегородская станция аэрации

Фото: Ирина Швецова, Коммерсантъ

«Очень хорошо понимаю недовольство людей. Они наблюдают эту безрезультатную суету без конкретного ответа, кто виноват и что делать. Было несколько версий, но очевидный ответ всеми нами уже найден. Мы вернулись туда, откуда начинали, — к Нижегородской станции аэрации»,— сказал Глеб Никитин. По его словам, причиной неприятного запаха стали нарушения, допущенные как до, так и во время реконструкции НСА.

Для очистки сточных вод используется активный ил, микроорганизмы в его составе питаются органическими загрязнениями. Стоки на станции проходили через емкости с илом с большей скоростью, чем положено по технологии, из-за чего полезные бактерии отмирали быстрее, чем нужно, рассказал губернатор.

«В результате на поля аэрации стали вывозить не до конца очищенные и обеззараженные иловые остатки. И вот эти остатки воняют больше всего»,— объяснил Глеб Никитин.

Чтобы неприятные запахи исчезли, нужно дождаться, пока на реконструированной части НСА полностью сформируется активный ил, уточнил губернатор. На это нужно три-четыре теплых месяца.

Как писал «Ъ-Приволжье», модернизация НСА оценивается в 27,5 млрд руб., из них около 10 млрд руб. поступят из федерального бюджета. Природоохранная прокуратура внесла мэрии представления за нарушение сроков реконструкции станции и загрязнение Волги. Из-за НСА возбуждено уже два дела о халатности.

Елена Ковалева