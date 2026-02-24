«ИКС Холдинг» планирует построить ИТ-центр в Нижнем Новгороде к 2030 году

Московское ООО «ИКС Холдинг» намерено построить научно-исследовательский ИТ-центр на улице Барминской в Нижнем Новгороде к 2030 году. Как сообщил в своем Telegram-канале 24 февраля замгубернатора Нижегородской области Егор Поляков, с компанией заключили договор аренды земельного участка под строительство центра.

Центр разработки суммарной поэтажной площадью около 40 тыс. кв. м будет состоять из трех научных корпусов и инфраструктуры. Основные этажи займут офисы «Бюро 1440», YADRO, «Цитадель» и «Гарда», входящие в холдинг.

Как писал «Ъ-Приволжье», объем инвестиций в ценах 2024 года оценивался в 5 млрд руб.

Галина Шамберина