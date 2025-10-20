«ИКС Холдинг» представил проект инженерного центра в Нижнем Новгороде

Группа компаний «ИКС Холдинг» представила проект строительства инженерного центра в Нижнем Новгороде. Комплекс площадью 49 тыс. кв. м разместится недалеко от ИТ-кампуса «Неймарк» на пересечении улиц Барминской и Красносельской.

Фото: «ИКС Холдинг» Фото: «ИКС Холдинг»

В двух корпусах, объединенных галереей и многофункциональным таун-холлом, разместятся офисные пространства и технические лаборатории для инженеров. Высота корпусов составит 11 и 15 этажей. На основных этажах расположатся офисы компаний YADRO, «Бюро 1440», «Цитадель» и «Гарда», входящих в холдинг.

Как писал «Ъ-Приволжье», в строительство центра «ИКС Холдинг» намерен вложить 5 млрд руб.

Галина Шамберина