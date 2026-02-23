Россия на Играх-2026
Горнолыжный спорт
- Юлия Плешкова
Скоростной спуск — 22-е место. Супергигант — 19-е место.
- Семен Ефимов
Слалом — не финишировал.
Лыжные гонки
- Дарья Непряева
Скиатлон (20 км) — 17-е место. Спринт (1,5 км) — 36-е место (не прошла квалификацию). Гонка с раздельным стартом (10 км) — 21-е место. Марафон (50 км) — дисквалифицирована.
- Савелий Коростелев
Скиатлон (20 км) — 4-е место. Спринт (1,5 км) — 35-е место (не прошел квалификацию). Гонка с раздельным стартом (10 км) — 15-е место. Марафон (50 км) — 5-е место.
Конькобежный спорт
- Ксения Коржова
3000 м — 12-е место
- Анастасия Семенова
Масс-старт — не прошла в финал.
Санный спорт
- Павел Репилов
Одиночки — 14-е место.
- Дарья Олесик
Одиночки — 13-е место.
Ски-альпинизм
- Никита Филиппов
Спринт — 2-е место.
Фигурное катание
- Аделия Петросян — 6-е место
- Петр Гуменник — 6-е место.
Шорт-трек
- Алена Крылова
500 м — не прошла квалификацию. 1000 м — 9-е место.
- Иван Посашков
1000 м — дисквалифицирован в квалификации. 1500 м — не прошел четвертьфинальную стадию.