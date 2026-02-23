Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Россия на Играх-2026

Горнолыжный спорт

  • Юлия Плешкова

Скоростной спуск — 22-е место. Супергигант — 19-е место.

  • Семен Ефимов

Слалом — не финишировал.

Лыжные гонки

  • Дарья Непряева

Скиатлон (20 км) — 17-е место. Спринт (1,5 км) — 36-е место (не прошла квалификацию). Гонка с раздельным стартом (10 км) — 21-е место. Марафон (50 км) — дисквалифицирована.

  • Савелий Коростелев

Скиатлон (20 км) — 4-е место. Спринт (1,5 км) — 35-е место (не прошел квалификацию). Гонка с раздельным стартом (10 км) — 15-е место. Марафон (50 км) — 5-е место.

Конькобежный спорт

  • Ксения Коржова

3000 м — 12-е место

  • Анастасия Семенова

Масс-старт — не прошла в финал.

Санный спорт

  • Павел Репилов

Одиночки — 14-е место.

  • Дарья Олесик

Одиночки — 13-е место.

Ски-альпинизм

  • Никита Филиппов

Спринт 2-е место.

Фигурное катание

  • Аделия Петросян — 6-е место
  • Петр Гуменник — 6-е место.

Шорт-трек

  • Алена Крылова

500 м — не прошла квалификацию. 1000 м — 9-е место.

  • Иван Посашков

1000 м — дисквалифицирован в квалификации. 1500 м — не прошел четвертьфинальную стадию.

