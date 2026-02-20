ККС Кубани прекратила отставку судей Трахова и Бахметьева

Квалификационная коллегия судей Краснодарского края лишила отставки двух судей — Рустема Трахова и Владимира Бахметьева — за нарушения, выявленные после завершения их полномочий. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На внеочередном заседании коллегии рассмотрели вопросы о прекращении отставки судьи Прикубанского районного суда Краснодара Рустема Трахова и судьи Центрального районного суда Сочи Владимира Бахметьева. Решение принято на основании п. 6 ст. 15 закона «О статусе судей в Российской Федерации».

Отставка Рустема Трахова прекращена из-за обнаруженных после его ухода проступков, совершенных при исполнении судейских обязанностей. Эти нарушения являются основанием для досрочного прекращения полномочий.

Коллегия также установила, что оба судьи не соблюдали запреты и ограничения, связанные с их статусом, и занимались деятельностью, несовместимой с должностью судьи.

«Ъ-Кубань» писал, что Высшая квалификационная коллегия судей РФ прекратила отставку бывшего председателя Верховного суда Адыгеи Аслана Трахова, отца Рустема Трахова, что влечет утрату им статуса судьи в отставке и связанных с ним гарантий, включая неприкосновенность.

Алина Зорина