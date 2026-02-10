Экс-главу ВС Адыгеи Трахова лишили неприкосновенности

Высшая квалификационная коллегия судей РФ прекратила отставку бывшего председателя Верховного суда Адыгеи Аслана Трахова, что влечет утрату им статуса судьи в отставке и связанных с ним гарантий, включая неприкосновенность. Решение было оглашено председателем ВККС Николаем Тимошиным, передает РАПСИ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Сам Аслан Трахов на заседание не явился, однако коллегия сочла возможным рассмотреть вопрос в его отсутствие. Поводом для рассмотрения стало решение Октябрьского районного суда Краснодара от 30 января, которым в доход государства были обращены активы семьи Траховых. Суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ и постановил изъять 100% долей и акций ряда сельскохозяйственных и строительных компаний, а также девелоперской организации. Кроме того, в доход государства обращены 469 земельных участков, 176 нежилых зданий, восемь жилых домов и девять квартир в Краснодаре, Майкопе и Москве, а также около 3 млрд руб., полученных от реализации имущества. Всего ответчиками по делу выступали 42 физических и два юридических лица.

В октябре квалификационная коллегия судей Краснодарского края удовлетворила заявление об отставке сына Аслана Трахова — Рустема Трахова, занимавшего должность судьи Прикубанского районного суда Краснодара. В августе Октябрьский районный суд Краснодара арестовал дочь экс-главы Верховного суда Адыгеи Сусанну Коблеву, подозреваемую в мошенничестве и легализации денежных средств в особо крупном размере.

Вячеслав Рыжков