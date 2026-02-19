В Ставропольском крае определили 13 направления для инвестиций до 2030 года

Дума Ставропольского края утвердила 13 приоритетных направлений для инвестиционной деятельности региона. Об этом сообщил министр экономического развития региона Антон Доронин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам чиновника, с 2021 по 2025 год в экономику края привлекли свыше 1,5 трлн руб. инвестиций. Региональные власти заключили 10 инвестиционных соглашений общей стоимостью 47 млрд руб. Бизнес получил государственную поддержку на сумму более 17 млрд руб.

Координационный совет под руководством губернатора Ставрополья в декабре 2025 года принял решение сохранить действующие приоритеты и расширить их новыми направлениями. В обновленный перечень включили развитие трансплантологии органов и тканей, внедрение искусственного интеллекта в медицину, а также создание агропромышленных производств, ориентированных на наращивание экспорта продукции.

Приоритетные направления определяются каждые пять лет, отметил министр. Депутаты поддержали предложение не только сохранить существующие приоритеты, но и дополнить список новыми сферами.

Константин Соловьев