Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Таганроге прооперировали пострадавшего при взрыве гранаты полицейского

В городской клинической больнице скорой медицинской помощи Таганрога успешно прооперирован полицейский, получивший травмы во время взрыва гранаты при задержании преступника. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Второй пострадавший полицейский госпитализирован для оказания медицинской помощи.

Состояние обоих госпитализированных оценивается как средней степени тяжести. Им оказывается весь необходимый объем медицинской помощи.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», ранения полицейские получили при задержании беглого преступника в Неклиновском районе. Фигурант оказал сопротивление стражам правопорядка и взорвал гранату. Сам же погиб на месте происшествия.

Наталья Белоштейн

Новости компаний Все