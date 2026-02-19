В Таганроге прооперировали пострадавшего при взрыве гранаты полицейского
В городской клинической больнице скорой медицинской помощи Таганрога успешно прооперирован полицейский, получивший травмы во время взрыва гранаты при задержании преступника. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Второй пострадавший полицейский госпитализирован для оказания медицинской помощи.
Состояние обоих госпитализированных оценивается как средней степени тяжести. Им оказывается весь необходимый объем медицинской помощи.
Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», ранения полицейские получили при задержании беглого преступника в Неклиновском районе. Фигурант оказал сопротивление стражам правопорядка и взорвал гранату. Сам же погиб на месте происшествия.