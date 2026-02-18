На Ставрополье подвели итоги развития ЖКХ в 2025 году

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края провело коллегию, где министр Александр Рябикин подвел итоги 2025 года и обозначил задачи на 2026-й, сообщает пресс-служба ведомства.

Губернатор Владимир Владимиров поручил провести масштабную модернизацию ЖКХ, и регион направил на нее 12,7 млрд руб. Александр Рябикин подчеркнул успехи федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» в составе нацпроекта «Инфраструктура для жизни»: в 2025 году отремонтировали крупные водоводы в Туркменском и Георгиевском округах, а в текущем году завершат еще пять объектов для 55,9 тыс. жителей четырех округов.

Краевая госпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» дала плоды в Ставрополе: реконструированные очистные сооружения на ул. Ленина подняли производительность фильтровальной станции с 150 тыс. до 200 тыс. кубометров воды в сутки. Теплоснабжающие компании края заменили свыше 21 км ветхих сетей в 2025-м; теперь в Кисловодске построят две котельные для 215 объектов, а в Пятигорске и Нефтекумске возведут блочно-модульные котельные в 2026–2027 годах. Рябикин отметил тесную связь этих работ с национальными проектами, запущенными по решению президента, где на модернизацию до 2030 года выделят свыше 4,5 трлн рублей по стране.

Региональный фонд капремонта отчитался о ремонте 377 многоквартирных домов в минувшем году; на 2026-й оператор запланировал 432 МКД, а владельцы спецсчетов — 22 дома. Благоустройство дворов и детских площадок получили 73,4 млн рублей из краевого бюджета, плюс 12,3 млн субсидии Минераловодскому округу; по поручению Владимира Владимирова выделили 70,9 млн рублей на 52 площадки в 31 муниципалитете. Еще 140,7 млн рублей по конкурсу пошли на коммунальную технику: 131,2 млн из краевого бюджета и 8,7 млн от муниципалитетов.

Ранее губернатор Ставрополья инициировал участие края в новых нацпроектах с акцентом на водоснабжение и теплосети, где в 2025-м край уже привлек почти 10 млрд рублей. Александр Рябикин заверил, что приоритеты 2026-го — надежное водо- и теплоснабжение, особенно в опорных пунктах и на КМВ, с общим финансированием ЖКХ в 26 млрд рублей по 41 проекту. Эти шаги решают хронические проблемы двух агломераций с 2 млн жителей, где нагрузка на сети растет. Регион сохранит темпы реализации нацпроектов, как в случае с жильем, где план перевыполнили на 45%.

Станислав Маслаков