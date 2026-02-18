В Егорлыкском районе выявили нарушение правил использования пестицидов

Специалисты Россельхознадзора в Ростовской области выявили нарушение правил использования пестицидов. Нарушение было допущено индивидуальным предпринимателем в Егорлыкском районе, сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

Контроль осуществлялся через мониторинг данных федеральной государственной информационной системы. Система зафиксировала, что фермер проводил обработку подсолнечника химикатом «Айвенго, КЭ». Согласно действующему каталогу пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению в России, данное средство предназначено исключительно для опрыскивания посевов пшеницы, рапса, свеклы и гороха.

Предпринимателю вынесли предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований.

