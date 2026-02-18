Что смотреть на Олимпиаде 18 февраля

В среду, 18 февраля, на Олимпиаде в Милане и Кортина-д’Ампеццо будет разыграно восемь комплектов медалей. В хоккейном турнире пройдут четвертьфинальные матчи, среди которых ХХХесть один с очень яркой афишей — США—ШвецияХХХ. Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо, уже установивший рекорд по общему количеству медалей на зимних Играх, может довести их количество до десяти. А некоторые сильные спортсмены получат последний шанс реабилитироваться на Играх.

Олимпийская программа дня откроется двумя командными спринтами в лыжных гонках: сначала пройдет женский, явными фаворитками которого являются шведки, а затем и мужской. Это еще одно верное золото для норвежца Йоханнеса Клэбо, 15 февраля, установившего рекорд по числу медалей высшего достоинства на зимних Олимпиадах. Их у спортсмена пока девять. При этом на нынешних Играх он не упустил ни одной возможности подняться на верхнюю ступень пьедестала: победил и в скиатлоне, и в разделке, и в спринте, и со сборной в эстафете.

В среду пройдут четвертьфинальные матчи хоккейного турнира. В дополнительном раунде play-off обошлось без сенсаций, более статусные команды его преодолели. В результате на очередной стадии будет два матча с яркими вывесками. Тот, в котором встретятся шведы и американцы, привлекателен без всяких оговорок. По его итогам турнир покинет одна из команд, считавшихся претендентом на золото. Тот, что свел чехов и канадцев, обладает звучной афишей, но может легко закончиться разгромом. Чешская сборная, которая на турнире выглядит вяло, уже пострадала от канадской на групповом этапе — 0:5. В другой половине сетки пройдут встречи Финляндия—Швейцария и Словакия—Германия. Иначе говоря, шанс побороться за призы представится как минимум одной сборной, которая до начала турнира едва ли могла рассчитывать на подобный прорыв.

В биатлоне пройдет еще одна эстафета. Мужская, как и ожидалось, прошла в напряженной борьбе между французской и норвежской четверками. Интрига держалась до последнего этапа, даже несмотря на то что на старте норвежцы благодаря незадачливости Фабьена Клода получили почти минутную фору. Женская, вероятно, пройдет спокойнее: здесь француженки представляются главной силой. Лидеры сборной Жюлья Симон и Лу Жанмонно сначала чисто прошли вторую половину смешанной эстафеты, а затем заняли первые два места в индивидуальной гонке. В спринте Жанмонно стала третьей, а ее соотечественница Осеан Мишлен — второй. Неудачной для команды стала только гонка преследования. В ней французские девушки оказались без подиума.

В горнолыжном спорте уже разыграны все кроме одного комплекты наград. Остался женский слалом. Он даст ответ на вопрос, срастется ли хоть что-нибудь на нынешней Олимпиаде у американки Микаэлы Шиффрин. Два прошлых старта рекордсменка по количеству побед на этапах Кубка мира провалила. В гигантском слаломе стала 11-й. В командной комбинации в паре с Бризи Джонсон — четвертой. При этом Джонсон-то скоростной спуск отработала лучше всех. А Шиффрин потянула дуэт вниз финишем на 15-й позиции в слаломе. Предстоящий старт — последний для 30-летней американки шанс избежать краха на второй Олимпиаде подряд. В Пекин четыре года назад она тоже приехала звездой, однако и тогда осталась без медалей.

Еще один сильный спортсмен, для которого Игры складываются из рук вон плохо,— канадский шорт-трекист Уильям Данджину. Он прибыл в Италию в ранге претендента сразу на несколько золотых медалей. Никто бы не удивился, если бы ему покорились высшие награды во всех доступных дисциплинах. Но все пошло не по плану. В смешанной эстафете он с партнерами взял серебро. В финале на 1000 м долго лидировал — катился впереди так уверенно, так вальяжно, что, казалось, может добавить, обнаглеть и финишировать спиной вперед, как это ранее сделал в эстафете итальянец Пьетро Сигель,— а в итоге «сдулся» на последнем круге и стал лишь четвертым. На дистанции 1500 м — вовсе занял пятое место. В запасе у Данджину остаются две дисциплины, из которых лишь одна личная — 500-метровка. В ней медали как раз будут разыграны в среду.

Кроме того, в шорт-треке станут известны призеры в женской эстафете на 3000 м; медали также разыграют в фристайле (женщины, лыжная акробатика) и сноуборде (мужчины, слоупстайл).

Арнольд Кабанов