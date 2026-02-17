Что смотреть на Олимпиаде 17 февраля

Во вторник, 17 февраля, на Олимпиаде в Милане и Кортина-д’Ампеццо будет разыграно семь комплектов наград. Однако основное внимание, вероятнее всего, будет приковано к видам, в которых медали будут распределены позже. В фигурном катании короткие программы представят одиночницы, в том числе россиянка Аделия Петросян. В хоккейном турнире стартует play-off.

Программа фигурного катания завершится соревнованием одиночниц. На лед выйдет Аделия Петросян, с которой связаны главные медальные надежды российской сборной. Судя по заявленному контенту, трехкратная чемпионка страны решила не рисковать и обойтись в короткой программе без тройного акселя. Этот элемент ультра-си собираются исполнить лишь две фигуристки: опытная американка Эмбер Гленн, у которой он получается с завидной регулярностью (правда, в командном турнире сложнейший прыжок ее подвел), и вчерашняя юниорка японка Ами Накаи. Кроме них серьезными конкурентками Петросян можно считать сразу нескольких фигуристок. В их числе действующая чемпионка мира американка Алиса Лю и лидер всего олимпийского цикла японка Каори Сакамото.

Начало трансляции в 20:45.

В хоккейном турнире пора play-off. Стартует он матчами дополнительного раунда, в который «свалились» восемь команд, чье выступление на групповом этапе оказалось недостаточно успешным. Неожиданно в этой группе очутились шведы. Им, чтобы продолжить турнирный путь, нужно будет сломить сопротивление латвийцев. В четвертьфинале их уже ждет сборная США. В свою очередь, победитель этой встречи выйдет, скорее всего, на канадцев (им в 1/4 финала играть с чехами или датчанами). Словом, тяжелейший путь к наградам. Напротив, повезло с сеткой финнам. Они уже вышли в четвертьфинал и там дожидаются победителя матча Швейцария—Италия. Если обойдется без сюрпризов, и в полуфинал финская команда выйдет, то и там ей бояться, по сути, некого. За путевку туда словаки поспорят с кем-то из пары Германия—Франция.

Мужская биатлонная эстафета 4х7,5 км, кажется, обречена превратиться в противостояния двух сил — сборных Франции и Норвегии. И непонятно ведь, чья четверка выглядит предпочтительнее. Со смешанной эстафетой французы справились лучше всех, но по большей части благодаря девушкам. В мужских личных гонках медалей больше у норвежцев — пять против трех. Трижды попадал на пьедестал Стурла Холм Легрейд (две бронзы и серебро). При этом золотых наград — по одной. Норвежскую завоевал дебютант главной команды страны Йохан-Улав Ботн. Французскую — титулованный ветеран Кантен Фийон Майе, вообще-то на Играх стреляющий неважно, но в спринте внезапно нашедший озарение.

Соревнования мужских двоек по бобслею, если брать в расчет только медальные перспективы, похоже, снова превратятся во внутренние немецкие разборки. В Пекине четыре года назад представители Германии заняли весь подиум. В Милане после двух попыток из четырех картина глобально та же. Правда, кое-какие изменения все же есть. Франческо Фридрих, побеждавший на последних двух Олимпиадах, пока второй. И выступает он с Александром Шюллером, а не своим многолетним партнером Торстеном Маргисом. Тот в нынешнем сезоне присоединился к экипажу Йоханнеса Лохнера, однако на Олимпиаде, похоже, выступит только в четверках. В двойках же у Лохнера другой напарник — Георг Фляйшхауэр; они пока лидируют. Промежуточное третье место у Адама Аммура и Александра Шаллера.

Сноубордистки определят сильнейшую в слоупстайле. Действующая олимпийская чемпионка в этой дисциплине новозеландка Зои Садовски-Синнотт до Италии доехала и уже успела взять серебро в биг-эйре. Вторничный старт для нее является шансом на пятую медаль Игр (она также брала серебро Пекина-2022 и бронзу Пхёнчхана-2018). Хорошая возможность помешать ей у двух девушек. Первая — японка Кокомо Мурасэ, в биг-эйре как раз обскакавшая Садовски-Синнотт. Вторая — британка Миа Брукс, двукратная чемпионка Всемирных экстремальных игр. Для ее страны, где зимние виды не то что в большом почете, эти Игры и так прорыв. Три золота. Ни с одной из прошлых «белых» Олимпиад британцы не увозили больше одного.

Помимо этого, в четверг разыграют комплекты в лыжном двоеборье (мужчины, большой трамплин + гонка 10 км), конькобежном спорте (командные гонки преследования у мужчин и женщин) и фристайле (мужчины, биг-эйр).

Арнольд Кабанов