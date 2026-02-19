Что смотреть на Олимпиаде 19 февраля

Четверг, 19 февраля, в целом будет днем, не очень богатым на олимпийские события. Однако это будет важнейший день для малочисленной российской команды. В ее распоряжении сразу два шанса завоевать первую награду на Играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Сначала выступит ски-альпинист Никита Филиппов, а затем произвольную программу представит фигуристка Аделия Петросян.

Одна из главных медальных надежд состоящей из 13 человек российской команды связана с Никитой Филипповым. Он выступает в виде, который только на нынешних Играх вошел в олимпийскую программу — ски-альпинизме. В декабре россиянин получил нейтральный статус, с тех пор участвовал в этапах Кубка мира и успел завоевать две бронзы. Вероятно, Филиппов не сможет навязать конкуренцию двум лидерам вида, испанцу Ориолю Кардона и французу Тибо Ансельме. Однако остальным — может вполне. Начало трансляции в 15:55.

Главным событием олимпийского дня станет развязка в фигурном катании. С произвольными программами выступят одиночницы. Благодаря уверенному прокату в короткой россиянка Аделия Петросян попала в сильнейшую разминку. После первого соревновательного дня фигуристка идет пятой. Впереди оказались американка Алиса Лью и три японки — Ами Накаи, Каори Сакамото и Монэ Тиба. Шансы Аделии Петросян на медаль достаточно высокие. Для борьбы за подиум ей необходимы чистое исполнение четверного тулупа, который, правда, в текущем сезоне часто подводит, и некоторая лояльность судей в части выставления второй — за компоненты — оценки. Начало трансляции в 21:00.

Мужской хоккейный турнир встанет на короткую паузу. Он продолжится в пятницу. А вот женский выходит на финишную прямую. Шведки и швейцарки разыграют бронзу. А в финале ожидаемо встретятся команды США и Канады. Это шанс на четвертое олимпийское золото для 34-летней Мари-Филип Пулен, считающейся лучшей хоккеисткой мира. Капитаном сборной Канады она стала более десяти лет назад. В трех олимпийских финалах она забрасывала победные шайбы. А в 2022 году уроженке Квебека, игравшей (и до сих пор играющей) в Монреале оказал честь местный клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ). «Монреаль Канадиенс» нанял Пулен консультантом по развитию молодых игроков.

У конькобежцев пройдут состязания на дистанции 1500 м. Явным фаворитом является американец Джордан Штольц. 21-летний дебютант Игр уже взял по золоту на 500 м и 1000 м, оказавшись не просто быстрее конкурентов, а быстрее всех в истории Олимпиад. В стартовом протоколе есть и представитель Польши Владимир Семирунний, до 2022 года выступавший за Россию. Одну медаль, серебряную, в Италии он уже завоевал — на 10 000 м. В четверг уроженец Свердловской области не будет считаться явным претендентом на награды. Все же он специализируется на длинных дистанциях. Его предыдущие успехи — серебро и бронза прошлогоднего чемпионата мира — были достигнуты в десятикилометровой и пятикилометровой гонках.

Кроме того, 19 февраля будут разыграны призы в лыжном двоеборье (мужчины, командный спринт) и фристайле (мужчины, воздушная акробатика).

Олимпиаду-2026 в полном объеме транслирует сервис Okko.

Арнольд Кабанов