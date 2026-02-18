День прихода весны и начало нового года

Дорогие друзья! От имени Центрального духовного управления буддистов с радостью поздравляем всех буддистов России с самым любимым праздником, который разные народы называют по-разному: Белый месяц, Цаган Сар, Сагаалган, Шага, Чага Байрам, Лосар. Однако, как бы его ни называли, суть остается неизменной — это день, знаменующий приход весны и начало нового года по лунному календарю. Этот праздник, сохранившийся сквозь века, отмечается в первый лунный день первого весеннего месяца и символизирует обновление природы и всего живого. Поэтому этот месяц мы называем Белым месяцем. Мы радуемся долгожданному переходу от зимней стужи к весенней теплоте, верим в новые начинания и надеемся на счастливое будущее.

Председатель Центрального духовного управления буддистов Геше Йонтен

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Для буддистов этот день связан с легендарной богиней-защитницей Палден Лхамо, которая, согласно легенде, в этот день победила злого демона и спасла живые существа. Поэтому еще до рассвета все буддийские храмы России наполняются светом лампад, ароматом благовоний и пением особых молитв, посвященных богине Палден Лхамо. Почти всегда наступление белого месяца у буддистов совпадает с сырной неделей перед Великим постом у православных и началом священного месяца Рамадан у мусульман. Этот факт подчеркивает глубокое духовное родство всех религий, духовное единство всех народов и в то же время богатое многообразие культур и традиций. Мы от всего сердца поздравляем наших братьев и сестер, православных и мусульман России. Пусть уникальные культура и традиции народов России всегда процветают и наполняют нашу жизнь смыслом и вдохновением. Пусть в каждом доме царят мир, спокойствие и благоденствие! Чтобы каждый проявлял только доверие, доброту и любовь друг к другу. От всей души желаю всем счастья, добра, здоровья, благополучия и праздничного настроения!

Председатель Центрального духовного управления буддистов Геше Йонтен