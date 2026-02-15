Главные новости за неделю 9 — 15 февраля. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Банк ВТБ открыл кредитную линию ГК «Ленстройтрест» в размере 3 млрд рублей до 2030 года. Средства будут направлены на строительство второй очереди ЖК «Янила Форест» во Всеволожском районе Ленинградской области. На эти деньги «Ленстройтрест» планирует построить три корпуса высотой от семи до двенадцати этажей жилой площадью свыше 18 тыс. кв. м.

Правительство Петербурга отказалось от идеи преобразовать заброшенный Невский рынок на проспекте Обуховской Обороны в «мультибрендовый центр белорусских товаров». На заседании при участии вице-губернатора города Кирилла Полякова, которое состоялось еще в ноябре 2024 года, было принято решение о нецелесообразности реализации проекта.

Смольнинский районный суд Петербурга заочно арестовал рэпера Oxxxymiron (признан иностранным агентом). Причиной стало нарушение порядка деятельности иностранного агента, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию за совершение любого из административных правонарушений, предусмотренных частями 2-9 статьи 19.34 КоАП РФ.

Петербургская компания «Глобокс Морское проектирование» увеличит долю в «СБК Регион» до 10%. Гендиректор «Глобокса» Сергей Цыварев отметил, что партнер может привлечь до 250 квалифицированных рабочих для Окской судоверфи.

Историческое здание на Фонтанке переделают под отель, инвестировав более 1 млрд рублей. Большую часть средств направят на восстановление фасадов и прокладку инженерных коммуникаций без нарушения исторического облика.

На Южном кладбище похоронили убитого девятилетнего мальчика из Петербурга. Защитник семьи Никита Сорокин сообщил, что попрощаться пришли около ста человек, на месте дежурили полиция и Росгвардия. Подробнее о деле — в материале «Суд арестовал обвиняемого в убийстве девятилетнего мальчика из Петербурга».

В Петербурге приняли закон о штрафах за нелегальную сдачу НТО в субаренду. Для юрлиц санкции составят от 50 тыс. до 200 тыс. рублей. Подробнее о законе — в материале «У киосков ищут крышу».

Число заболевших кишечной инфекцией детей в школе №39 выросло до 72. Исследования Роспотребнадзора выявили норовирус, по факту инцидента возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В Санкт-Петербурге пропали две сестры 18 и 11 лет. Сообщалось, что они оказались в секте «Царская империя», в которой состоит их мать. Позднее они вместе с матерью появились на видеоролике, записанном в неизвестной квартире. Старшая сестра Ирина заявила, что «имеет волю проживать, где хочет». Глава СКР Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверки по факту их пропажи.

В Херсонской области беспилотник атаковал перевозивший гуманитарную помощь в прифронтовую зону автомобиль главы петербургской ремонтной компании «Ленремонт» и детского писателя Дениса Сорокина, который успел выскочить из машины до взрыва. Автомобиль полностью сгорел.

Также БПЛА атаковали нефтеперерабатывающий завод в Ухте. На месте происшествия зафиксировали возгорание, сейчас там работают оперативные службы. По предварительной информации, никто не погиб и не пострадал. После инцидента заправки в городе подняли цены на бензин, в связи с чем чиновники инициировали проверку.

Художественный руководитель Севастопольского государственного театра оперы и балета Ильдар Абдразаков может возглавить Михайловский театр в Петербурге. В январе должность покинул Владимир Кехман, занимавший ее почти 19 лет. Исполняющим обязанности худрука назначили Александра Соловьева.

Петростат опубликовал доклад о социально-экономическом положении Петербурга и Ленинградской области. Из него следует, что оборот организаций Северной столицы за 2025 год вырос на 5,8% и превысил 34 трлн рублей, индекс промышленного производства составил 105,4%, а средняя начисленная зарплата в январе-ноябре — 117 177 рублей (112,3% к уровню предыдущего года).

Петербургский фигурист Петр Гуменник занял шестое место в мужском одиночном катании на Олимпийских играх в Италии. К началу соревнований в произвольной программе он шел 12-м.

В возрасте 80 лет скончался бывший депутат Заксобрания Петербурга Игорь Риммер. Он избирался во второй, третий и четвертый созывы городского парламента, работал в профильных комиссиях и комитетах, в частности занимался вопросами городского хозяйства, местного самоуправления и транспорта.

В Петербурге выявили два случая заражения оспой обезьян. По данным СМИ, инфицированных вирусом людей доставили в больницу. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести.