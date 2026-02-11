В Петербурге приняли закон о штрафах за нелегальную сдачу НТО в субаренду

Депутаты ЗакСа Петербурга приняли в окончательном чтении законопроект о введении административной ответственности для предпринимателей, которые устанавливают нестационарные торговые объекты (НТО), не имея с городом договора аренды на земельный участок, а затем сдают их в субаренду. Размер штрафа варьируется от 4 до 5 тыс. рублей для физических лиц, от 10 до 40 тыс. для должностных, от 50 до 200 тыс. для юридических.

Идея штрафовать таких предпринимателей принадлежит городскому правительству. В Смольном объясняют, что зачастую ларьки, киоски, трейлеры для торговли сдаются в аренду. В случае выявления нарушений к ответственности привлекают только фактического продавца, а первоначальный «владелец» НТО остается безнаказанным. По данным Смольного, в 50% случаев ответственность несет только арендатор, а не предприниматель, который незаконно установил ларек или киоск. Законопроект же предполагает, что теперь штрафовать будут не только продавцов, но и самих, так называемых, собственников.

Надежда Ярмула